★ヌクレオチド（中山３Ｒ・３歳未勝利＝１１時０５分発走）

デビューから３戦は距離を変えながら試行錯誤の連続だったが、今回と同じ舞台だった２走前に激変。０秒２差の３着に好走すると、東京に舞台が替わった前走でも鼻差の２着と安定感が出てきた。

今回は「能力指数が上位」「末脚性能が上位」と２つ要因から「特注（人気に関わらず、特に好走が期待できる激走馬）」のマーク付き。さらに、仕上指数が１日の全３６レースのなかでも、トップの「８２」をマークするなど万全で臨んできた。

★メルカントゥール（阪神４Ｒ・３歳１勝クラス＝１１時２５分発走）

新馬勝ちしたルヴァンスレーヴ産駒は２戦目の昇級初戦でも半馬身差の２着に好走。勝ち馬の決め手には屈したが、３着以下には３馬身差をつけて、先行馬総崩れの展開で唯一掲示板に入った。

１日の全３６レースのなかでも、馬トクの「ＡＩ展開予想」でＳＡ値（スピード指数をベースに、騎手分析点や外厩分析点、厩舎分析点、情報分析点などを加えて算出した総合予想値）が最も高い１４０をマーク。直近の成績だけでなく、展開も向くとジャッジされた。

★タイキラフター（小倉１１Ｒ・関門橋ステークス杯＝１５時１５分発走）

休み明けの前走は１３着に敗れたが、勝ち馬から０秒６差と着順ほど負けているわけではない。しかも、スタート直後の直線で斜行してきた馬の影響をもろに受けながら、最後の直線でも狭くなるシーンがあったほどだ。

今回の推しポイントは「斤量補正」と「馬格上位」から「激走馬」にピックアップされたことに加え、土曜も１勝、２着２回と好調だった富田暁騎手が「好調」を示すバイタルジョッキーに選ばれている点も心強い。

