しし座は「ゴージャス波動にふれると金運に恵まれる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年3月1日〜3月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

月が赤く染まる皆既月食によって、全体的なエネルギーが超絶激しくシフトする1カ月の幕開け！ 3月3日に迎えるおとめ座の月食満月は、地上で生きる全ての人に壮絶なインパクトを与えるようになるわよ!!

そもそも3月3日は【ひな祭り】で、女神の力が動くマジカルデー☆ この日にスポットライトが当たるのは『セオリツヒメ』という女神さまで、彼女はあらゆるものを祓い清める浄化の女神よ♪ おとめ座の皆既月食＆セオリツヒメの霊力が重なることで、人類史を塗り替えるほどの【ものすごい浄化】が起こってくるのがこの春のリアリティ。とりあえず大切なのは、3月1日または2日のうちに充実したバスタイムをとって、自身のエーテル体を清めておくことよ!!

シャワーだけで済ませるのではなく、湯船にしっかりと浸かることは、エーテル体を美しく清める【禊】アクション☆ 物理的身体を包むエーテル体が清められた状態で、おとめ座の月食満月を迎えれば、セオリツヒメの霊力に自然体であやかれて、豊かで輝きに満ちた未来へとおのずと導かれるようになるはずよ♡ ひな祭りの女神は、浄化の女神であると同時に、豊穣の女神でもあるのよね♪

逆に言えば、エーテル体が清められていない人の場合は、汚れた存在＝お掃除対象として見られちゃって、浄化の女神によって最悪駆除されちゃうかも……。あるいは、赤く染まる月に象徴されるような痛々しい現実を招いてしまうかもね。とりあえずは、エネルギー体の1つである【エーテル体】のコンディションによって、人生に大きく差がつく1カ月になるってコトを知ってちょうだい！ クレオパトラのように『バスタイムを充実させること』がタイムリーな運氣を味方につける鍵になっているわよ♡

■しし座へのメッセージ

メガリッチな財運に恵まれるのが、今月のしし座さん！ 皆既月食の強烈なエネルギーが、あなたを一攫千金のチャンスへとエスコート!! この運気を活かすには、あなた自身が「豊かさを受け取る準備」を始めること♪ 宇宙はお節介をしないから、「あなたが何を望み、どう行動するか」がとっても大切よ☆

手始めは、ハリウッドの豪邸の動画を眺めたり、ハイブランドのショップでファッションアドバイザーと会話をしたりするだけでもOK。まずはそうやって、ゴージャス波動に触れて慣れていくのがおすすめ。気がつけば、あなたの人生はBillionaire Lifeに彩られていると思うわよ♡

しし座のマジカルバスソルト

ホップ

心癒やされるホップソルトでHappy Bath Time！

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）