ミラノオリンピックで金メダルの韓国17歳女子、100万円超の高級腕時計を贈呈される

「オリンピック公式タイムキーパー」であるオメガが、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪で韓国の個人種目初の金メダリストとなったチェ・ガオンに、オリンピックエディションの腕時計を公式に贈呈した。

【写真】快挙のチェ・ガオンに一部ネット民の嫉妬「カネで取った金メダルか？」

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得した韓国の17歳チェ・ガオンに、高級時計ブランド「オメガ」がオリンピックエディションの時計を贈呈した。

チェ・ガオンは2月26日、ソウルのロッテ百貨店AVENUEL蚕室（チャムシル）店2回のオメガブティックを訪問し、「スピードマスター38mm ミラノ・コルティナ2026」を受け取った。大会期間にミラノ現地で授与式が行われたが、実際の製品はこの日に手渡された。

チェ・ガオンはミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝で2度の試技失敗を乗り越え劇的な逆転劇を披露し、韓国選手団に今大会初の金メダルをもたらした。

重圧と緊張が極限に達した状況でも揺るがぬ集中力を維持し、高難度技を完璧に成功させて一気に最高得点を記録したチェ・ガオンが、金色の跳躍を成し遂げた。

チェ・ガオン（写真＝オメガ）

今回、実際に時計を着用したチェ・ガオンは「ミラノでの瞬間はいまも鮮明だ。韓国で改めて時計を受け取ると、あの時の感情がよみがえる。この時計は私にとって金メダルの意味であり、これからも挑戦を続けろという象徴のように感じる」とし、「応援してくださったすべての方々に感謝している」と感想を伝えた。

チェ・ガオンが受け取った「スピードマスター38mm ミラノ・コルティナ2026」は、ステンレススチールケースにホワイトエナメルのタキメータースケールを備えたブルーセラミックベゼルリングが特徴だ。ホワイトラッカーダイアルにはほのかなブルーフロスティング効果が施され、大会エンブレムから着想を得たパターンがあしらわれている。ケースバックには「ミラノ・コルティナ2026」のメダリオンが刻印され、歴史的瞬間を記念している。

オメガは今回のミラノ・コルティナ冬季五輪において、男女を問わず韓国の個人種目で最初に金メダルを獲得した選手1人にオリンピックエディションを贈呈すると明らかにしていた。

この「スピードマスター38mm ミラノ・コルティナ2026」は現在、オメガ公式ホームページで950万ウォン（日本円＝約102万円）で販売されている。

なお、チェ・ガオンは2008年11月3日生まれの17歳で、世和（セファ）女子高校に通う現役高校生だ。スノーボード好きの両親の影響で幼少期から雪上を滑り、中学2年生から本格的に選手生活を始めた。2023年1月にエクストリームスポーツイベント「Xゲーム」の女子スーパーパイプで14歳で史上最年少優勝を果たすと、ワールドカップ・デビューとなった同年12月のFISスノーボードワールドカップ女子ハーフパイプでも金メダルを獲得し、一躍注目の的となった。

（記事提供＝OSEN）