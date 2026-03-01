　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月20日信用買い残の2月13日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1591銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-14,542　　103,515　　233.14
２．<9509> 北海電 　　　 　　-1,828　　　4,869　　　1.50
３．<8136> サンリオ 　　 　　-1,448　　 12,682　　 19.78
４．<6594> ニデック 　　 　　-1,201　　　8,756　　 13.46
５．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,076　　 93,913　　 21.01
６．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-999　　 24,387　　　8.75
７．<7205> 日野自 　　　 　　　-985　　　4,275　　　8.10
８．<8848> レオパレス 　 　　　-839　　　2,496　　　8.09
９．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-684　　　1,183　　　1.22
10．<7532> パンパシＨＤ　　　　-677　　　3,138　　　2.93
11．<7936> アシックス 　 　　　-557　　　　755　　　1.27
12．<8698> マネックスＧ　　　　-536　　　6,531　　 28.94
13．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-534　　 14,550　　 11.37
14．<7744> ノーリツ鋼機　　　　-532　　　2,028　　102.98
15．<4612> 日本ペＨＤ 　 　　　-507　　　　655　　　6.10
16．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-492　　　4,858　　 11.70
17．<5803> フジクラ 　　 　　　-473　　　3,100　　　3.58
18．<6723> ルネサス 　　 　　　-451　　　4,344　　　7.27
19．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-438　　 20,904　　　3.78
20．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-428　　　3,791　　　6.31
21．<3382> セブン＆アイ　　　　-410　　　2,137　　　1.03
22．<3660> アイスタイル　　　　-404　　　5,428　　　2.97
23．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-403　　 12,059　　　5.58
24．<3103> ユニチカ 　　 　　　-396　　　6,211　　　2.51
25．<4063> 信越化 　　　 　　　-392　　　3,089　　　6.29
26．<9534> 北ガス 　　　 　　　-389　　　　235　　　9.40
27．<7974> 任天堂 　　　 　　　-378　　 10,412　　 29.93
28．<9104> 商船三井 　　 　　　-373　　　2,089　　　4.03
29．<6750> エレコム 　　 　　　-332　　　　146　　　4.84
30．<9023> 東京メトロ 　 　　　-304　　　1,648　　　1.10
31．<7238> ブレーキ 　　 　　　-303　　　3,670　　　8.08
32．<4974> タカラバイオ　　　　-295　　　　274　　　1.27
33．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-293　　　2,145　　　3.59
34．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-282　　　2,589　　 11.71
35．<9612> ラックランド　　　　-278　　　　269　 2691.00
36．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-271　　　4,146　　　6.18
37．<7453> 良品計画 　　 　　　-267　　　1,171　　　1.34
38．<8766> 東京海上 　　 　　　-252　　　1,881　　 12.45
39．<4714> リソー教育Ｇ　　　　-247　　　2,253　　　2.08
40．<5707> 東邦鉛 　　　 　　　-231　　　1,553　　　2.31
41．<3864> 三菱紙 　　　 　　　-228　　　1,685　　 19.26
42．<6058> ベクトル 　　 　　　-225　　　1,109　　 33.41
43．<9506> 東北電 　　　 　　　-221　　　2,504　　　7.81
44．<2432> ディーエヌエ　　　　-216　　　4,174　　 21.10
45．<3387> クリレスＨＤ　　　　-207　　　　798　　　0.05
46．<4886> あすか薬ＨＤ　　　　-206　　　　299　　　7.20
47．<8897> ミラースＨＤ　　　　-203　　　2,441　　 38.45
48．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-202　　　5,146　　　5.27
49．<5563> 新日本電工 　 　　　-199　　　1,346　　　4.09
50．<2120> ＬＩＦＵＬＬ　　　　-193　　　3,698　　　7.49

