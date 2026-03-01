信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、北海電、サンリオ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※2月20日信用買い残の2月13日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1591銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -14,542 103,515 233.14
２．<9509> 北海電 -1,828 4,869 1.50
３．<8136> サンリオ -1,448 12,682 19.78
４．<6594> ニデック -1,201 8,756 13.46
５．<9501> 東電ＨＤ -1,076 93,913 21.01
６．<5401> 日本製鉄 -999 24,387 8.75
７．<7205> 日野自 -985 4,275 8.10
８．<8848> レオパレス -839 2,496 8.09
９．<9843> ニトリＨＤ -684 1,183 1.22
10．<7532> パンパシＨＤ -677 3,138 2.93
11．<7936> アシックス -557 755 1.27
12．<8698> マネックスＧ -536 6,531 28.94
13．<5016> ＪＸ金属 -534 14,550 11.37
14．<7744> ノーリツ鋼機 -532 2,028 102.98
15．<4612> 日本ペＨＤ -507 655 6.10
16．<8338> 筑波銀 -492 4,858 11.70
17．<5803> フジクラ -473 3,100 3.58
18．<6723> ルネサス -451 4,344 7.27
19．<3656> ＫＬａｂ -438 20,904 3.78
20．<6315> ＴＯＷＡ -428 3,791 6.31
21．<3382> セブン＆アイ -410 2,137 1.03
22．<3660> アイスタイル -404 5,428 2.97
23．<7013> ＩＨＩ -403 12,059 5.58
24．<3103> ユニチカ -396 6,211 2.51
25．<4063> 信越化 -392 3,089 6.29
26．<9534> 北ガス -389 235 9.40
27．<7974> 任天堂 -378 10,412 29.93
28．<9104> 商船三井 -373 2,089 4.03
29．<6750> エレコム -332 146 4.84
30．<9023> 東京メトロ -304 1,648 1.10
31．<7238> ブレーキ -303 3,670 8.08
32．<4974> タカラバイオ -295 274 1.27
33．<7182> ゆうちょ銀 -293 2,145 3.59
34．<7272> ヤマハ発 -282 2,589 11.71
35．<9612> ラックランド -278 269 2691.00
36．<3436> ＳＵＭＣＯ -271 4,146 6.18
37．<7453> 良品計画 -267 1,171 1.34
38．<8766> 東京海上 -252 1,881 12.45
39．<4714> リソー教育Ｇ -247 2,253 2.08
40．<5707> 東邦鉛 -231 1,553 2.31
41．<3864> 三菱紙 -228 1,685 19.26
42．<6058> ベクトル -225 1,109 33.41
43．<9506> 東北電 -221 2,504 7.81
44．<2432> ディーエヌエ -216 4,174 21.10
45．<3387> クリレスＨＤ -207 798 0.05
46．<4886> あすか薬ＨＤ -206 299 7.20
47．<8897> ミラースＨＤ -203 2,441 38.45
48．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -202 5,146 5.27
49．<5563> 新日本電工 -199 1,346 4.09
50．<2120> ＬＩＦＵＬＬ -193 3,698 7.49
