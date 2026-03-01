　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月20日信用売り残の2月13日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1591銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7545> 西松屋チェ 　 　　-2,415　　　　177　　　0.24
２．<8276> 平和堂 　　　 　　-1,564　　　　 49　　　0.61
３．<3103> ユニチカ 　　 　　-1,527　　　2,473　　　2.51
４．<7201> 日産自 　　　 　　-1,133　　　6,295　　　3.87
５．<8217> オークワ 　　 　　-1,128　　　　162　　　0.46
６．<4063> 信越化 　　　 　　　-788　　　　491　　　6.29
７．<8001> 伊藤忠 　　　 　　　-596　　　　756　　　7.41
８．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-519　　　3,571　　　9.71
９．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-429　　　4,502　　　9.64
10．<7261> マツダ 　　　 　　　-406　　　1,271　　　4.03
11．<7211> 三菱自 　　　 　　　-383　　　2,265　　　1.46
12．<8227> しまむら 　　 　　　-373　　　　101　　　1.68
13．<7269> スズキ 　　　 　　　-345　　　　537　　　2.83
14．<285A> キオクシア 　 　　　-331　　　1,135　　　9.58
15．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-329　　　　919　　　8.12
16．<7203> トヨタ 　　　 　　　-310　　　3,107　　　2.90
17．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-292　　　1,023　　 11.70
18．<4755> 楽天グループ　　　　-270　　　1,008　　 20.17
19．<6464> ツバキナカ 　 　　　-237　　　　123　　　8.83
20．<2871> ニチレイ 　　 　　　-236　　　　460　　　0.39
21．<1887> 日本国土開発　　　　-216　　　　 33　　 26.83
22．<7238> ブレーキ 　　 　　　-208　　　　454　　　8.08
23．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-205　　　2,786　　　8.75
24．<8058> 三菱商 　　　 　　　-202　　　1,471　　　2.17
25．<4911> 資生堂 　　　 　　　-197　　　　699　　　1.49
26．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-181　　　　529　　　3.60
27．<7167> めぶきＦＧ 　 　　　-180　　　　113　　　6.55
28．<4005> 住友化 　　　 　　　-171　　　　995　　 12.06
29．<7951> ヤマハ 　　　 　　　-164　　　　130　　　4.60
30．<3546> アレンザＨＤ　　　　-163　　　　193　　　0.29
31．<7011> 三菱重 　　　 　　　-154　　　2,255　　　7.75
32．<7071> アンビスＨＤ　　　　-148　　　　443　　　4.55
33．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-147　　　2,163　　　5.58
34．<2585> Ｌドリンク 　 　　　-136　　　　 47　　 17.36
35．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-131　　　　685　　　3.96
36．<4548> 生化学 　　　 　　　-126　　　　 66　　 24.07
37．<5108> ブリヂストン　　　　-125　　　　180　　　9.59
38．<6902> デンソー 　　 　　　-122　　　　166　　 11.21
39．<5563> 新日本電工 　 　　　-119　　　　329　　　4.09
40．<6240> ヤマシン―Ｆ　　　　-118　　　　175　　　4.80
41．<6740> Ｊディスプレ　　　　-115　　　8,059　　　1.80
42．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-114　　　5,529　　　3.78
43．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-114　　　　807　　　2.93
44．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-112　　　2,528　　　1.33
45．<6723> ルネサス 　　 　　　-109　　　　597　　　7.27
46．<8729> ソニーＦＧ 　 　　　-108　　　　444　　233.14
47．<5741> ＵＡＣＪ 　　 　　　-108　　　　 23　　 15.52
48．<4047> 関電化 　　　 　　　-105　　　　119　　　6.56
49．<9684> スクエニＨＤ　　　　-103　　　　211　　　3.49
50．<5707> 東邦鉛 　　　 　　　-102　　　　672　　　2.31

株探ニュース