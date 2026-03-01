信用残ランキング【売り残減少】 西松屋チェ、平和堂、ユニチカ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※2月20日信用売り残の2月13日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1591銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7545> 西松屋チェ -2,415 177 0.24
２．<8276> 平和堂 -1,564 49 0.61
３．<3103> ユニチカ -1,527 2,473 2.51
４．<7201> 日産自 -1,133 6,295 3.87
５．<8217> オークワ -1,128 162 0.46
６．<4063> 信越化 -788 491 6.29
７．<8001> 伊藤忠 -596 756 7.41
８．<8306> 三菱ＵＦＪ -519 3,571 9.71
９．<9984> ＳＢＧ -429 4,502 9.64
10．<7261> マツダ -406 1,271 4.03
11．<7211> 三菱自 -383 2,265 1.46
12．<8227> しまむら -373 101 1.68
13．<7269> スズキ -345 537 2.83
14．<285A> キオクシア -331 1,135 9.58
15．<8411> みずほＦＧ -329 919 8.12
16．<7203> トヨタ -310 3,107 2.90
17．<8316> 三井住友ＦＧ -292 1,023 11.70
18．<4755> 楽天グループ -270 1,008 20.17
19．<6464> ツバキナカ -237 123 8.83
20．<2871> ニチレイ -236 460 0.39
21．<1887> 日本国土開発 -216 33 26.83
22．<7238> ブレーキ -208 454 8.08
23．<5401> 日本製鉄 -205 2,786 8.75
24．<8058> 三菱商 -202 1,471 2.17
25．<4911> 資生堂 -197 699 1.49
26．<9433> ＫＤＤＩ -181 529 3.60
27．<7167> めぶきＦＧ -180 113 6.55
28．<4005> 住友化 -171 995 12.06
29．<7951> ヤマハ -164 130 4.60
30．<3546> アレンザＨＤ -163 193 0.29
31．<7011> 三菱重 -154 2,255 7.75
32．<7071> アンビスＨＤ -148 443 4.55
33．<7013> ＩＨＩ -147 2,163 5.58
34．<2585> Ｌドリンク -136 47 17.36
35．<8308> りそなＨＤ -131 685 3.96
36．<4548> 生化学 -126 66 24.07
37．<5108> ブリヂストン -125 180 9.59
38．<6902> デンソー -122 166 11.21
39．<5563> 新日本電工 -119 329 4.09
40．<6240> ヤマシン―Ｆ -118 175 4.80
41．<6740> Ｊディスプレ -115 8,059 1.80
42．<3656> ＫＬａｂ -114 5,529 3.78
43．<5411> ＪＦＥ -114 807 2.93
44．<6330> 東洋エンジ -112 2,528 1.33
45．<6723> ルネサス -109 597 7.27
46．<8729> ソニーＦＧ -108 444 233.14
47．<5741> ＵＡＣＪ -108 23 15.52
48．<4047> 関電化 -105 119 6.56
49．<9684> スクエニＨＤ -103 211 3.49
50．<5707> 東邦鉛 -102 672 2.31
株探ニュース