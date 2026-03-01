子育て世代に人気の千葉・流山市で… 吹き抜け階段の開放的な家 建築費に田中卓志「このサイズなら5000万円は」『となりのスゴイ家』1日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が1日放送される。この回では「ガレージの外に車？吹き抜け階段で家族がつながる家へ」が登場する。
【スゴイ家】田中卓志も驚き！家族団らんスペースの小上がり
田中と遼河が向かったのは、千葉県流山市。敷地面積は186.1平方メートル、35坪の家だ。
ビルトインガレージがある外観。子どもの遊び場や流しそうめんなどをする場所として利用している。
玄関は曲線に仕切られ、デザイン階段も見られる。玄関には階段下収納があり、シューズクロークも別に設置している。
中に入ると、LDKが。小上がりのスペースは一家団らんの場所になっている。勉強など作業スペースもついており、遼河は思わず「広い！」と声を上げた。
キッチンにはシンク下にゴミ箱が。すぐに生ゴミなどを捨てられる。床暖房が入っており、居心地のいい空間になっている。背面にはレンガ柄クロスを施し、カフェのような雰囲気を出している。
洗面台やトイレは、老後を考えた造りで広々としている。洗面台はマグネットでドライヤーなどを置けるようになっている。
階段には大きな飾り棚があり、踊り場もある。天井には天窓を設置し、光が入る明るい空間になっている。
2階の子ども部屋は青と赤の扉で色分けしている。現在は一つの部屋になっているが、子どもの成長によって分けることができる。
ベランダも景色が開けており、広いスペースに仕上げている。晩酌もできる空間だ。
気になる建築費は4900万円。これには田中と遼河も「おー」「えー」と声を上げ、田中は「このサイズなら5000万円は超えてくるのでは」と話していた。
番組では「縦長の土地を活用！DIYの長いアプローチとコの字型キッチンが魅力の奥行きと高さで解放感抜群の家」も放送される。
