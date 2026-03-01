俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日、第8話「墨俣一夜城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

小一郎（仲野太賀）たちは墨俣へ出陣。しかし、織田信長（小栗旬）の真の狙いは、美濃三人衆の一人・安藤守就（田中哲司）が守る北方城だった。美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、藤吉郎（池松壮亮）は墨俣に砦を築く大作戦に着手。一方、直（白石聖）は小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・坂井喜左衛門（大倉孝二）から手厚く迎えられるが…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

1566年（永禄9年）、秀吉が一夜にして築いたと伝えられる「墨俣一夜城」。裏づける史料は乏しいが、今回はどのように描かれるのか。現在は跡地（岐阜県大垣市）に「大垣市墨俣歴史資料館（墨俣一夜城）」がある。

豊臣家を題材にした大河は1996年「秀吉」以来30年ぶり。「豊臣兄弟！」と同じく“墨俣一夜城の伝説”は第5話「男の値段」と第6話「一夜城」の“2部構成”で描かれた。

秀吉（竹中直人）に「墨俣一夜城」のヒントを与えたのは、竹中半兵衛（古谷一行）。秀吉は蜂須賀小六（大仁田厚）に命懸けで“夢”を語り、小一郎（高嶋政伸）と一緒に説得。川並衆の一人、稲田大炊助は若き梶原善が演じた。

墨俣には前田犬千代（渡辺徹）も同行。5万本の木材が木曽山中から切り出された。

秀吉は見事、築城に成功したものの、許可なく馬印を作ってしまい、織田信長（渡哲也）から大目玉。小一郎は褒美を直談判したが、与えられたのは茶器一つのみ。秀吉は苦労をかけると、おね（沢口靖子）に報告し、大粒の涙を流した。

一方、足利義昭（玉置浩二）は越前・一乗谷を訪れ、明智光秀（村上弘明）に接触している。