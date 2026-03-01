日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談し、大勢投手について語りました。

3月に開幕するWBC（ワールドベースボールクラシック）、巨人からは2大会連続で大勢投手が選出されました。昨季は62試合に登板しセ・リーグの最優秀中継ぎ投手賞を獲得しています。

大勢投手について阿部監督は「しっかりと仕上げて宮崎キャンプに入ったなという印象。それだけ責任が重い日の丸。そういう自覚は見えた」と、順調な調整をしながらキャンプに参加する姿を見ていました。

WBCに出場する大勢投手へ阿部監督は「素晴らしい経験だと思う。とにかく勝って帰ってきてくれ」と本人に伝えたことを明かしています。

巨人では、ムードメーカーでもある大勢投手。その働きぶりについて阿部監督は「投手会やったり、新加入の選手に言ったりして雰囲気作りをしてくれている」とコメント。

去年は田中将大投手の加入時に早速大勢投手がいじっており、新加入選手とすぐに打ち解ける姿。阿部監督は「多分、則本(昂大)ももういじられている（笑）」と返答。1月の合同自主トレでは、楽天からFAで加入してきた則本投手を大勢投手のいじりで仲良く交流。新戦力が溶け込みやすい環境を整える役も担っています。