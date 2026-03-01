ジンを蒸留するスタッフ＝静岡市

研究者やバーテンダー、料亭経営者に農家―。背景の異なる人材が集う静岡大発のベンチャー企業が、静岡県産の素材を使ったクラフトジンを開発している。酒造りに関しては「素人集団」だが、国内外のジンを分析し科学に裏打ちされた味と香りを追求。担当者は「地元食材の魅力を遺伝子レベルで突き詰め、唯一無二のものを造りたい」と意気込む。（共同通信＝清水千景）

ジンはジュニパーベリーという針葉樹の実や、「ボタニカル」と呼ばれる植物成分で香り付けする蒸留酒。2022年設立の「アオイ・ジン・クラフト・テクノロジー」では浜松市のさんしょうや静岡市のかんきつ、ワサビなど、県産素材をボタニカルとして使用する。余った果物の皮や生産調整で廃棄される農産物を活用し、新たな価値を加える「アップサイクル」にも取り組んでいる。

「風土や気候など、この土地の特性を最大限に生かしたい」。会社設立に中心的な役割を担い、最高戦略責任者（CSO）を務める一家崇志静岡大准教授（植物栄養学）は普段、植物の生育環境が味に与える影響などを研究。ジン造りでも植物に含まれる香りの成分を分析し、個性を引き出すのに最適な蒸留条件を探る。「酒造りの素人だからこそ、勘や経験に基づいたプロの技術をデータ化し、数値から理想の味を目指す」

同社では多分野のプロがそれぞれの特技を生かしている。バーテンダーや料亭経営者が酒の監修や、料理と合わせる「ペアリング」を検討。さんしょうを使ったジンは特産のウナギなど和食との相性を意識したという。

現在は耕作放棄地を利用し、海外からの輸入に頼っているジュニパーベリーの栽培にも力を入れている。今年にも植えた木が実る見込みで、全てを「静岡産」でつくり上げることを目指す。海外市場も見据えており、一家准教授は「耕作放棄地の活用など地域課題を解決しながら、静岡の魅力を世界にアピールしたい」と話す。

抽出した「ボタニカル」の香りを確かめる静岡大の一家崇志准教授＝静岡市