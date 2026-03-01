坂東龍汰、異色すぎる父の経歴 歯科技工士→ワイン造り…次なる挑戦も「木伐採して…」
俳優の坂東龍汰（28）が28日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11：00）にゲスト出演。父・坂東剛さんの異色の経歴が明かされた。
【写真】親子そっくりショットも！…自身の原点であるNYを父と旅した坂東龍汰
放送で坂東は生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。父・剛さんとともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅に出た。自らの原点を振り返っていく中、旅に同行した剛さんの経歴も明かされた。
二人で仲良く夕食の準備をしている中、剛さんは家族で渡米した経緯について「アメリカ映画が好きで、特殊メイクにハマっていた。じゃあアメリカに行って勉強したいっていうのがあって、それがきっかけと言えばきっかけですね」と明かした。そして渡米後に歯科技工士の資格を取得。その理由を「特殊メイクの仕事にかなり近かったんですよ」と語った。
そんな剛さんだったが、その後に北海道に移住すると、次はワイン造りを始めたといい、番組では父が作ったワインを親子で楽しんだ。これには番組MCの今田耕司もびっくり。しかし現在はさまざまな事情でワイナリーを休止しているといい、坂東は「今はもう、できないらしくて…。木伐採してキャンプ場にするって言ってました」と明かし、今田も「また新しいことする〜」と思わずのけぞった。
しかしそんな父・剛さんの挑戦を坂東は「やりたいこと、一番自分がワクワクすることを真っすぐに貫いて楽しんで生きていいんだぞっていうのは、すごく背中を見せつけられた気はします」と語った。
【写真】親子そっくりショットも！…自身の原点であるNYを父と旅した坂東龍汰
放送で坂東は生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。父・剛さんとともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅に出た。自らの原点を振り返っていく中、旅に同行した剛さんの経歴も明かされた。
二人で仲良く夕食の準備をしている中、剛さんは家族で渡米した経緯について「アメリカ映画が好きで、特殊メイクにハマっていた。じゃあアメリカに行って勉強したいっていうのがあって、それがきっかけと言えばきっかけですね」と明かした。そして渡米後に歯科技工士の資格を取得。その理由を「特殊メイクの仕事にかなり近かったんですよ」と語った。
しかしそんな父・剛さんの挑戦を坂東は「やりたいこと、一番自分がワクワクすることを真っすぐに貫いて楽しんで生きていいんだぞっていうのは、すごく背中を見せつけられた気はします」と語った。