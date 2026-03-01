近年、中国メーカーのスマートフォンは搭載バッテリーを大型化する傾向にあります。その代表格であるVivoが、単一セル設計で1万2000mAhものバッテリーを搭載したスマホをテスト中と報じられています。

↑バッテリーをどんどん大型化（画像提供／Andrey Matveev／Unsplash）。

中国のWeiboを拠点とする著名リーカー、Digital Chat Station氏によると、Vivoは4.53Vの単一セル・シリコンバッテリーを実験しているとのこと。

そのスペックは、定格容量（最小保証容量）で1万mAh、典型値（実測容量）では1万1000〜1万2000mAhに達するといいます。先日、別の中国企業・Tecno Mobileが8000mAh搭載の薄型スマホを発売して話題になりましたが、それをはるかに凌ぐ容量となります。

もっとも、ここ数年で中国メーカーのスマホバッテリー容量は着実に増えており、現在では7000mAh〜8000mAhが一般的になりつつあります。また、HonorとRealmeはすでに1万mAhのセルを搭載した機種を発売しています。

今回のVivoによるバッテリーの大容量化は、以下の3つのアプローチによって実現している模様。

高電圧化: 通常のスマホ（3.7V）を上回る電圧を採用 シリコンバッテリーの採用: 従来のリチウムイオン式よりも高容量化が可能 単一セル設計: 通常は複数セルに分けるところを1つに集約

電圧を高くすることでエネルギー密度を向上させ、さらにセルを1つにまとめることで、セル間の保護回路や分離材を削減。これにより、バッテリーの小型化と重量増の抑制を両立させていると考えられます。

同じくシリコンバッテリーを採用した「Honor Power 2」（2026年1月発売）は、1万80mAhの容量でゲーム14時間、動画再生32.5時間という驚異的なスタミナを実現しています。

一方、アップルやSamsungのフラッグシップ機は依然として5000mAh前後に留まっていますが、これは製品寿命や安全性を最優先しているためと思われます。今後、シリコンバッテリーなどの新技術が十分に成熟すれば、これらのメーカーもその採用に踏み切るかもしれません。

Source: Gizmochina

The post Vivo、1万2000mAhのスマホをテスト中！ そのからくりとは？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.