【ワークマンの1,900円パンツ】が優秀！「6つのポケット付き」「膝の曲げ伸ばしもラクラク」

デイリー使いするパンツは、実用性や穿き心地にこだわりたいところ。さらにコスパの良さも重視したいという大人女性には、【ワークマン】のアイテムがおすすめ。今回は1,900円というお財布に優しい価格のパンツをご紹介します。ストレッチ素材や多収納など、嬉しいポイントが詰まっているので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

6ポケット付きで収納上手なきれいめパンツ

【ワークマン】「レディースシーンレスタックパンツ」\1,900（税込）

センタープレスとタック入りのきれいめな雰囲気のパンツ。実は「シルエットの邪魔をしない6つのポケット」（公式サイトより）がついている、便利な一面を備えています。すっきり見えが狙えるテーパードシルエットで、オンオフ問わず活躍しそう。シワになりにくいイージーケア機能や、水溶性の汚れに強い防汚機能も持ち合わせた優秀アイテムです。

春のお出かけコーデで穿きたいストレッチパンツ

【ワークマン】「レディースウィモーション360ストレッチデニムパンツ」\1,900（税込）

レジャーや屋外イベントなどが増える春におすすめなのが、ストレッチ素材のデニムパンツ。公式サイトには「膝の曲げ伸ばしもラクラク」とあり、デニムの窮屈感が苦手という人もトライしやすそうです。こちらは前後に合計5つのポケット付き。程よく体にフィットするシルエットなので、ワンピースやスカートとのレイヤードスタイルもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。