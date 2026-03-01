獣医さんからお墨付きの『耳がすごく綺麗』な犬猫ファミリー。その秘訣が「愛を感じる」「癒される」とSNSで話題になっています。投稿は記事執筆時点で53万回表示を突破し、「互助会システム、完璧すぎて笑える」「お手入れいらずなんて理想的な関係ですね！」「ほんとに気持ちよさそう」「わんちゃんの愛が強い」などといった声が寄せられています。

【動画：お手入れもしていないのに『耳が綺麗な犬と猫』→とっても素敵な『ピカピカの秘訣』】

︎動物病院で「耳がすごい綺麗ですね」

X（旧Twitter）アカウント『しろろ NO WAR』さんの今回のポストに登場するのは、犬の「櫻子（ちゃくこ）」ちゃんと、猫の「鈴」ちゃん。こちらのおうちでは、さらに犬の「ニコ」ちゃん、猫の「凛」ちゃんも含めた、4匹の犬猫が一緒に暮らしているのだそう。

飼い主さん曰く、『犬のニコちゃんと櫻子を動物病院に連れて行ったのですが、その際「二匹とも耳がすごい綺麗ですね、お手入れされてますか？」と。わんこ同士常に舐め合うので一度もお手入れしたことないのです。』とのこと。

︎"耳ピカピカ"の秘訣とは…？

今回のポストでは実際に、猫の鈴ちゃんが、犬の櫻子ちゃんに耳を舐めてもらっている様子が投稿されています。櫻子ちゃんが、念入りに鈴ちゃんの両耳を舐め、鈴ちゃんはとても気持ちよさそうにしていたのだそう。

鈴ちゃんが落ち着いて耳をお手入れしてもらっていることからは、これが今回だけのことではなく、日常になっているということがよくわかるようです。

︎とっても仲良しな犬猫ファミリー

なお耳を舐め合うのは今回登場した鈴ちゃんと櫻子ちゃんだけでなく、犬のニコちゃんや猫の凛ちゃんも同じなのだとか。飼い主さんによると、今回の投稿のように櫻子ちゃんが鈴ちゃんの耳を舐め、鈴ちゃんは凛ちゃんの耳を舐め、櫻子ちゃんとニコちゃんはお互いに耳を舐め合うのだそうです。

とくに櫻子ちゃんは耳をお手入れしてあげるのが好きだといい、鈴ちゃんから「おしまい！」と言われると、それまで散々舐めていたにもかかわらず、悲しそうに「くうううん…」という声を出してしまうそう。愛があふれる、かわいい犬猫ファミリー。見ているだけでとても癒されます。

今回の投稿には「結構強引なくらいに舐めてて笑ってしまった」「わんちゃんの愛が強いです！」「みんな仲良しで癒されます。お手入れいらずなんて、理想的な関係ですね！」「ほんとに気持ちよさそう」「わんちゃんたちの互助会システム、完璧すぎて笑える！」などといったコメントが寄せられていました。

X（旧Twitter）アカウント『しろろ NO WAR』では、今回登場した犬猫ファミリーの日常や、飼い主さんの趣味である絵や編み物などについて投稿されています。

写真・動画提供：X（旧Twitter）アカウント『しろろ NO WAR』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。