【全文】｢憧れの松たか子さんに近づきたい！｣豊嶋花インタビュー　″若きベテラン″は実力派

キャリア15年の実力派

亡き母がオープンさせたおにぎり屋を手伝う女子高校生と、彼女に突然プロポーズをする常連客の人気小説家--。

深夜放送には珍しいピュアなラブコメドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系・毎週火曜深夜24時24分）で主役を演じる豊嶋花（18）は、１歳から芸能活動を始めた″若きベテラン″だ。

ＮＨＫ大河ドラマ『八重の桜』や朝ドラ『ごちそうさん』、映画『真夏の方程式』など数多くの人気作に出演。子役時代も含めれば、女優としてのキャリアは15年を超えている。

「深夜ドラマというと、不倫をテーマにしたような大人向けの作品が多いイメージがありましたが、『黒崎さん』はピュアでしかも明るい作品なので、どの年代の方にも楽しんでいただけると思います。撮影に先立って原作を読ませていただいたのですが、キュンキュンしすぎて夜遅くまで眠れなくなりました（笑）」

恋愛未経験の主人公・小春を演じるにあたり、意識していることがあるという。

「黒崎さんからのアプローチに動揺することが大切。小春ちゃんのピュアさが崩れないよう、″動揺″を意識しています」

豊嶋がキャリアの転機として挙げたのが、’17年のドラマ『トットちゃん！』（テレビ朝日系）だ。同作では主人公・黒柳徹子（92）の幼少期を演じた。

「役について自主的に情報を集めたり考えたりしたのは、『トットちゃん！』が初めてでした。それまで、母から演技指導を受けて撮影に臨んでいたんです。自分の中では、自立の第一歩だった。『トットちゃん』の後、しばらくして母は撮影現場に同行しなくなりました」

彼女が実力派として注目を集めるきっかけとなったのが、ネットフリックスで配信された映画『新幹線大爆破』（’25年）だ。80ヵ国もの視聴ランキングでトップ10入りした同作で、豊嶋は爆破事件のカギを握る修学旅行生を演じた。

「ＳＮＳを中心に世界中の方からコメントをいただきました。『新幹線大爆破を見るためにネットフリックスに加入した』、というコメントが嬉しかったですね。『こういう芝居もできるんだね』と褒めてもらえたりもしました。役者として成長できたと実感しています」

今までにないシリアスな役を演じたことで、新たな気づきも得たという。

「撮影が終わってもしばらく役をひきずるかと思ったら、まったくそんなことなかったんです（笑）。憑依するタイプの俳優さんは、役が抜けるまで大変と聞くんです。でも、私は役というフィルターを自分にかけていくタイプだと気づきました。作品が終わったら、パッとそのフィルターを外して終わり。だから、役が抜けるのが早いのだと思います」

共演作で感じた大女優の凄み

女優として進化を続ける豊嶋には、目標とする女優がいる。

「松たか子さん（48）です。’21年にドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』（フジテレビ系）で共演させていただきました。親子役だったんですけど、演技はもちろん、人としても素敵な方。控え室にいらっしゃるときは気さくで″普通の人″なんですよ。ところが、カメラが回ると一気に女優としてのオーラが出る。そのギャップも含めて、ずっと憧れの役者さんです」

しっかりとした受け答えについつい忘れてしまうが、豊嶋はまだ18歳。私生活では年相応の少女らしい一面も持ち合わせている。

「多趣味なんです。絵を描くこと、写真を撮ること、読書にアニメ鑑賞……本当にたくさんあります。特に好きなアニメは『進撃の巨人』。一つの世界の歴史を見ているようで、好きです。ただ、ありがたいことに仕事が忙しくて、最近はあまり趣味に没頭できてないですね。でも、『今度の休みはあれをやろう〜！』って考えるだけで楽しいですよ。もし長期の休みが取れたら、家族とトルコ旅行に行きたいです！」

ハツラツとした笑顔で夢を語る豊嶋に女優としての目標を聞くと、再び表情が引き締まった。

「お芝居の幅を広げたいですね。ヤンキーやギャルの役もやってみたい。『こんな一面もあるんだ』と思ってもらえるように、挑戦を続けたいです！」

出世作でのダークな修学旅行生から、恋愛未経験のピュア少女へ。硬軟織り交ぜながら、豊嶋は憧れの存在へ一歩ずつ近づいていく。

『FRIDAY』2026年3月6日号より