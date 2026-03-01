どんだけ可愛いのーーッ♡（喜）【3COINS】完売前にゲットして！「ひな祭りグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】では「ひな祭りグッズ」を販売中。優しい色合いで、おしゃれに飾れるアイテムがそろっています。今回は、そのなかでも注目のアイテムをピックアップ。売り切れてしまうこともあるので、早めのチェックがおすすめです。

ずっと使えるおしゃれオブジェ

玄関やリビングなどちょっとしたスペースに置ける、ひな飾りが欲しい人におすすめな「ひなまつりオブジェ」。あたたかみのある木製の、スタイリッシュなデザインがポイント。ぼんぼりの灯り・しゃく・扇子はアクリル素材。ステンドグラスのようでおしゃれ見えします。飾り台にパーツを置くだけでよく、ひな祭りが終わったらパズルのようにパーツをはめてコンパクトに収納できます。価格は\1,100（税込・セール価格）です。

ひな飾りがより華やかに！

「ひなまつりオブジェ」と組み合わせて飾りたくなりそうな「吊るし雛」。木製のフラワーモチーフがゆらゆらと揺れるデザインで、土台も花の形になっています。モチーフの中心はカラフルなアクリル素材になった可愛らしいデザイン。雛人形と一緒に飾ったり、ひな祭りの記念撮影に使ったりといろいろな使い方ができそうです。価格は\1,100（税込）。おしゃれなひな祭りを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A