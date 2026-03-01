道端で保護された一匹の小さな子猫。優しさに包まれて成長した、現在の愛くるしい姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は4万2000回以上表示され「にゃんこー！よかったね！これからもみんなに可愛がってもらおうね」「むちゃくちゃかわいいです！ほっこりしました」「まんまる！可愛い！幸せだ」とのコメントが寄せられていました。

【写真：家の近くに捨てられていた『生まれたばかりの赤ちゃん猫』→会社で育てられて…現在の様子に感動】

生まれたての赤ちゃん猫が、今や「会社の一員」に

Threadsアカウント「りほ」に投稿されたのは、保護された子猫の「ビフォー・アフター」です。家の近くに捨てられていた子猫を保護した投稿者さん。先住猫ちゃんとの相性を考え、お母様の仕事先の社長さんに頼んでみたところ、快く引き取ってくださったのだそう。

保護したときはまだ生まれて数日の赤ちゃんでしたが、現在は丸いフォルムが可愛い猫ちゃんに成長したそうです。「ねず」くんという名前をつけてもらい、会社の一員として過ごしているといいます。会社が休みの日もお世話をしに誰かが来てくれて、体調が悪いときはおうちに連れて帰ってみてもらっているそうです。たくさんの人に愛されているねずくんでした。

幸せそうな姿に癒やされる人が続出

成長したねずくんを見たThreadsユーザーたちからは「ふくふくまんまるちゃんに育ってよかったねえ」「めちゃくちゃ立派な子に育ってますねー！みんなに大切にされてきたんでしょうね」「この猫さんの幸せを知れるだけで、優しい気持ちになる」などの声が寄せられていました。

写真・動画提供：Threadsアカウント「りほ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。