◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節 Ｇ大阪２―２（ＰＫ５−４）清水（２８日・パナスタ）

Ｊ１清水はアウェーでＧ大阪と対戦し、ＰＫ戦の末に敗れた。前半に２点をリードされたが、後半３８分にＦＷ北川航也（２９）、同４１分にＦＷカピシャーバ（２９）が立て続けにゴールを決めて同点に追いついた。ＰＫ戦は４―５で屈し、２連勝はならなかったが、貴重な勝ち点１をつかんだ。

ＰＫ戦でＧＫ沖悠哉（２６）が相手５人目のシュートに反応し、右手を伸ばした。ボールに確かに触れたが、無情にもポスト内側に吸い込まれていった。後半３８分から北川、カピシャーバのゴールで追いつきＰＫ戦に持ち込んだが、その勢いを生かすことはできなかった。吉田孝行監督（４８）は「前半に得点し、失点を防げていれば勝ち点３を取れた試合。決め切れていないのが今の自分たちの現状。修正していきたい」と振り返った。

これまでセンターＦＷを務めたＦＷ呉世勲（２７）に代わり、ＦＷ高橋利樹（２８）が今季初先発。高さを生かす呉とは異なり、背後を狙う役割を託されたが無得点。決定機を生かせないまま２点を許した。

終盤、これまで複数ポジションに挑戦させてきた吉田監督の采配が光った。後半１４分に交代カードを切り右ウィングの北川をセンターＦＷへ。同３２分にはＤＦ北爪健吾（３３）を右サイドに投入し、サイド攻撃を活性化させた。カピシャーバの左クロスにゴール前へ滑り込んだ北川が、つま先で押し込み１点を返す。３分後、今度は北川の右クロスにフリーで反応したカピシャーバがネットを揺らし、試合を振り出しに戻した。

カピシャーバは「１週間準備してきた中で、スペースが空くことは認識していた。アウェーで２点差を追いつけたことは自信になる」と胸を張る。指揮官も「選手たちの諦めない姿勢は非常に評価できる」とたたえた。土壇場で勝ち点１をもぎ取った。次戦７日のＣ大阪戦では、この粘りを勝ち点３につなげたい。（伊藤 明日香）