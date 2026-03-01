◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節 磐田０―０（ＰＫ５―３）福島（２８日、ヤマハスタジアム）

Ｊ２ジュビロ磐田はＪ３福島とのＰＫ戦を５―３で制し、連敗を２で止めた。高い位置でボールを奪ってチャンスを作りながらも決め切れなかったが、０―０で迎えたＰＫ戦でＧＫ川島永嗣（４２）が相手のキックを１本止めた。福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）は出場しなかった。１日はＪ２藤枝がアウェーでＪ２いわきと対戦する。

この日のヤマハスタジアムの主役は５９歳のカズではなく、４２歳の川島だった。両チーム無得点で９０分が終わり、迎えたＰＫ戦。磐田の守護神は福島１人目のキックに対して右に跳び、左手１本で止めた。「決めた方向に１００％で行こうと決めていた」

やはりＰＫ戦となったＪ３長野との開幕戦で、２本止めて勝利を呼んだ背番号１が再びチームを救った。その雄姿に元気づけられたように、磐田は全員が厳しいコースに決めた。５人目のＤＦ川崎一輝（２８）が成功して決着をつけると、２人は笑顔で抱き合った。

直近２試合でＪ３相手に計４失点していたが、この日は無失点。気温２１度と２月らしからぬ暑さとなったピッチを、全員が走り続けた。「切り替えも速く、ハードワークしてくれた」と志垣良監督（４５）は選手を褒めた。後半８分のミドルシュートを川島が鋭い反応でキャッチ。カウンターを浴びたピンチも、ＤＦ陣が駆け戻って守った。

９０分で勝てない反省は残った。「まだまだ課題は多い」と指揮官。シュート数も５対７。前節で大宮に０―６で敗れるなど、開幕３試合で計１３失点している福島のゴールを、最後までこじ開けられなかった。

それでも前半２４分、右サイドを流れるようなパスワークで崩し、ＦＷ渡辺りょう（２９）がＭＦ角昂志郎（２３）にラストパス。「狙い通りだった。ああいう攻撃の回数を増やしていけば」と渡辺は振り返った。

主将の角も「悔しい。でも変化はしている。守備の強度が戻ってきた」と手応えを口にした。球際の激しさと運動量。「これを続けていけば」と川島も前を向く。次は同じ県勢の藤枝と当たる。９０分での勝利を、今度こそつかみ取る。（里見 祐司）