「最後のポーズは笑顔で」島田麻央は大会4連覇へ「歴代最高得点を出す」中田璃士は2連覇を。ジュニアの日本Wエースが世界ジュニアに出場

ミラノ・コルティナ五輪で過去最高のメダル数を獲得し、日本中を感動で包んだフィギュアスケート。その熱が冷めやらぬまま開催されるのがジュニアカテゴリーの世界最高峰の大会、世界ジュニアフィギュアスケート選手権だ。3月4日からエストニア・タリンで行われる。

4年前、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルに輝いたミハイル・シャイドロフや4回転全種類を操る“4回転の神”イリア・マリニンらがジュニアの頂点を争った。

世界に挑むのは2030年にフランス・アルプスで開催される冬季五輪を目指す日本の未来のスター候補選手たち。

女子は島田麻央、岡万佑子、岡田芽依。男子は、中田璃士、西野太翔、蛯原大弥。アイスダンスからは“かほゆう”こと山下珂歩・永田裕人組が出場する。

島田麻央が初の大会4連覇に挑む

女子は、全日本選手権で2位表彰台にあがりながらも、年齢制限のためミラノ・コルティナ五輪に出場がかなわなかった島田麻央が史上初めての大会4連覇に挑む。

“令和のマオ”こと島田は、高難度ジャンプと美しいスピンなど高い完成度を武器に、ジュニアでは負けなしの38連勝中だ。

今季も全日本ジュニア5連覇、ジュニアGPファイナル4連覇と圧倒的な強さを見せてきた。

2月25日に行われた公開練習では、トリプルアクセルと4回転トーループを重点的に練習。

本番に向けてコンディションを整えながら調子を徐々に上げている様子だった。

島田は「思いっきり楽しんで自分らしさを出せるように。ショート、フリーともに最後のポーズは笑顔で終われるように頑張りたい」と意気込みを語った。

「シニアに早く上がって世界選手権も出てみたいので、最後しっかり良い形で終われたら」とすでにシニアでの活躍も見据える17歳のジュニアラスト演技から目が離せない。

全日本ジュニア選手権で島田とともに表彰台にあがった岡万佑子、岡田芽依は初めての世界ジュニア選手権出場となる。

全日本では6位と大健闘した岡万佑子

岡は、北海道から島田と同じ木下アカデミーに移籍し2年目。

武器である柔軟性を活かした表現力に加えてジャンプの安定感が増し、初めての国際大会となったJGPシリーズトルコ大会で優勝。JGPファイナルにも出場するなど国際舞台でも飛躍した。

推薦選手として出場した全日本選手権ではショートとフリーともにトリプルアクセルを成功させ自己ベストを更新。そうそうたるメンバーの中で6位と大健闘し笑顔で大会を終えた。

年明けの取材で岡は「練習してきたことを最大限に発揮して、挑戦して強い気持ちをもって挑みたいのと、ショートとフリーともにいい演技をそろえられるように頑張りたい」と話した。

全日本選手権以上のはじける笑顔に期待したい。

大技に挑み続ける岡田芽依

岡田は、浅田真央や宇野昌磨など数々のトップスケーターを輩出した愛知出身の中学3年生。

初めての国際大会となったJGPラトビア大会で優勝すると、JGPファイナルでも銅メダルを獲得し、世界にその名をとどろかせた。

今季、岡田が西日本選手権から試合で挑み続けている大技、トリプルアクセルはクリーンでの成功がない。

年明けの全国中学生スケート大会では、「練習ではいいものが跳べてきている」と手ごたえも口にし、自身2度目の優勝を果たした。

「ドキドキしています」と話す、岡田にとって初めての大舞台。「ショート、フリーともに自分の納得のいくノーミスの演技をして、最後笑顔で終われるようにそれまでの練習をしっかり頑張っていきたい」と意気込んだ。

島田、岡、岡田が出場する女子ショートプログラムは3月5日に行われる。

中田璃士は日本男子史上初の2連覇へ

男子は、中田璃士が日本男子史上初の世界ジュニア選手権2連覇を狙う。

全日本ジュニア選手権で中田はミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを獲得した鍵山優真が2019年に記録していた大会記録を更新し、2連覇を達成。

しかし、勢いをつけて挑んだJGPファイナルでは韓国代表のライバル、ソ・ミンギュに敗れ2位。直後のインタビューでは、「二度と負けないように、次は倒します」と世界ジュニアでのリベンジを誓っていた。

2月には、自身は年齢制限で出場がかなわなかったミラノ・コルティナ五輪男子の戦いを現地で観戦。オリンピックでは何が起こるかわからないと怖さを感じながらも会場の雰囲気を肌で感じ、「今滑ってもいけるくらいイメージができた」と大きな収穫を得て帰国した。

ミラノ滞在中も国民スポーツ大会のフリーで初投入した4回転トーループ-トリプルアクセルのコンビネーションジャンプや4回転フリップなど高難度ジャンプを練習。

中田は「今までにないくらい自分を追い込みたい」と練習を強化しジュニアラストシーズン最後の試合に挑む。

狙うのは2022年の世界ジュニア選手権が行われた、同じエストニアの地でイリア・マリニンが4回転4本を成功させマークした276.11点超えだ。「後悔のないように練習してジュニアの歴代最高得点を出して優勝します」と力強く意気込んだ。

全日本ジュニア選手権で中田とともに表彰台にあがった西野太翔と蛯原大弥は世界ジュニア選手権初出場。

世界ジュニアでリベンジ誓う西野太翔

西野はかつて鍵山優真も練習していた東神奈川の横浜銀行アイスアリーナで練習を積む高校1年生。

2年連続の表彰台にあがった全日本ジュニア選手権前の取材では、16歳らしい素顔をのぞかせた西野。自分を一言で表すと「挑戦」と話すように、ジュニア1年目から高難度ジャンプに取り組み、今季は4回転トーループとサルコーの2種類を構成に組み込むトップ選手の一人だ。

自身3度目の国際大会となったJGPイタリア大会ではその構成をノーミスで演じ切り、「これまでのスケート人生の中で嬉しかった瞬間だった」と話すように国際大会、初優勝。その勢いのままJGPファイナルにも初めて進出した。

しかし、JGPファイナルでは「会場の雰囲気に圧倒された」と緊張からかショート、フリーともに納得の演技にはならず5位。表彰式をリンクサイドから見つめることになり、「ファイナルですごく悔しい思いをしたので、次は自分ができる最高の演技がしたい」と初めての世界ジュニアの舞台でのリベンジを誓った。

全日本選手権後に行われた代表発表後、ペアでミラノ・コルティナ五輪出場を決めた森口澄士から「（世界ジュニアで）優勝してね」と激励を受けた西野。

「自己ベストを更新して、表彰台を目指して頑張りたい」と大舞台で上位を狙う。

今シーズン大飛躍した蛯原大弥

中田と同級生の蛯原は、東京ブロックでノービス時代から共に戦ってきた。

今季はJGPシリーズ2大会4位と国際大会では悔しい結果に終わったものの、全日本ジュニア選手権ではショート、フリーともに会心の演技を披露し初の3位表彰台。

推薦選手として出場した全日本選手権ではフリーで4回転トーループを成功させるなど自己ベストを更新し、最終7位。2024年の19位から大幅に順位を上げる結果に「1年間頑張ってきてよかった」と充実感をにじませた。

しかし、出場を予定していた年明けのインターハイは大事をとって棄権。本格的な練習が積めず、国民スポーツ大会には構成を落として出場するなど、全日本選手権前からのケガの影響が心配されるが、初めての大舞台での演技に期待したい。

中田、西野、蛯原が出場する男子ショートプログラムは3月4日に行われる。

アイスダンス“かほゆう”も出場

そして、櫛田育良・島田高志郎組の“いくこう”、紀平梨花・西山真瑚組の“りかしん”など今季新たなカップルが誕生し盛り上がりを見せるアイスダンスカテゴリー。

世界ジュニア選手権には、全日本ジュニア選手権で優勝した山下珂歩・永田裕人組の“かほゆう”が出場する。

「楽しむことも大事にしたいし、しっかり自分たちの持っている力が出せるように練習を積んでいきたい」と初めての世界ジュニアの舞台での活躍を誓った。

山下・永田が出場するアイスダンスリズムダンスは3月6日に行われる。

未来のスター候補選手たちが“世界”の舞台でどんな演技をするのか期待が高まる。