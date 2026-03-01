一瞬で前向きになれる「魔法の言葉」とは？
「最近いいことがないな……」「何やっても楽しくないし」。毎日Todoをこなしているだけで、あっというまに時間が過ぎていく――「私の人生、このままでいいのか？」。そんなふうに、立ち止まりたくなった人におすすめの本があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、本来自分の持っている集中力、気力を取り戻し、停滞感を打破してくれる1冊です。本書の発売を記念して、「停滞している人が変えるべきこと」について書かれた一節を、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。
「今日ワクワクすることは何か？」
人の思考は、自分に投げかけている質問によって決まります。
「今日しなければならないことはなんだろう？」
「なんで会社に行かなきゃいけないんだろう？」
そんな質問をしていたら、エネルギーが下がったり、しなければいけないことがたくさん浮かんだりして、集中力が分散してしまうでしょう。
1日の始まりに、どこに意識を向けて過ごすか。それを気分まかせにしないことです。
私のお気に入りの質問は、「今日、私をワクワクさせてくれるものはなんだろう？」です。
「どんな問いかけで1日を始めるか」で気分も行動も変わる
私が不調だった時期は、
「なんで調子が悪いんだろう？」
「なんで疲れているんだろう？」
「なんでやる気が出ないんだろう？」
と、朝イチからそんな問いかけばかりしていました。
うまくいかない理由ばかり浮かぶので、当然エネルギーが停滞してしまいます。
気分も上がらず、体もぐったりで、朝からどんよりスタートしていました。
一方で「今日、ワクワクすることは何か？」と問いかけるようにすると、まったく同じ予定であっても、その予定の「ワクワクするところ」が思い浮かぶようになります。
部屋の片付けが「面倒なこと」から「ワクワクすること」に
たとえば、部屋の片付けをする場合は、「部屋の片付けでワクワクすることは何？」と自分に問いかけます。
そうすると、「片付けのビフォー・アフターがはっきりするのがワクワクする。片付けたあと、自分が気持ちよく過ごせることにワクワクする」などが浮かんできます。
気分が下がっているとき、気分を下げるような問いかけをしています。
気分を上げるには、気分を上げるような問いかけをすればいいだけです。
認知神経科学者のマリサ・カラスコは次のように述べています。
「注意を向けた対象は実際よりコントラストが強く見える」
つまり、人は意識を向けたものが拡大して見えるのです。
自分を前向きに動かす「問いかけ」とは？
ほかにもおすすめな問いかけは、
・今日、私が感謝できることはなんだろう？
・今日、私が愛情を注げることはなんだろう？
・今日、私が貢献できることはなんだろう？
・今日、私が成長できることはなんだろう？
これらの問いかけをすることで、主体的に動けるのを実感できるはずです。
（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・加筆を行ったものです）