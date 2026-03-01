「最近いいことがないな……」「何やっても楽しくないし」。毎日Todoをこなしているだけで、あっというまに時間が過ぎていく――「私の人生、このままでいいのか？」。そんなふうに、立ち止まりたくなった人におすすめの本があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、本来自分の持っている集中力、気力を取り戻し、停滞感を打破してくれる1冊です。本書の発売を記念して、「停滞している人が変えるべきこと」について書かれた一節を、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。

「今日ワクワクすることは何か？」

人の思考は、自分に投げかけている質問によって決まります。

「今日しなければならないことはなんだろう？」

「なんで会社に行かなきゃいけないんだろう？」

そんな質問をしていたら、エネルギーが下がったり、しなければいけないことがたくさん浮かんだりして、集中力が分散してしまうでしょう。

1日の始まりに、どこに意識を向けて過ごすか。それを気分まかせにしないことです。

私のお気に入りの質問は、「今日、私をワクワクさせてくれるものはなんだろう？」です。

「どんな問いかけで1日を始めるか」で気分も行動も変わる

私が不調だった時期は、

「なんで調子が悪いんだろう？」

「なんで疲れているんだろう？」

「なんでやる気が出ないんだろう？」

と、朝イチからそんな問いかけばかりしていました。

うまくいかない理由ばかり浮かぶので、当然エネルギーが停滞してしまいます。

気分も上がらず、体もぐったりで、朝からどんよりスタートしていました。

一方で「今日、ワクワクすることは何か？」と問いかけるようにすると、まったく同じ予定であっても、その予定の「ワクワクするところ」が思い浮かぶようになります。

部屋の片付けが「面倒なこと」から「ワクワクすること」に

たとえば、部屋の片付けをする場合は、「部屋の片付けでワクワクすることは何？」と自分に問いかけます。

そうすると、「片付けのビフォー・アフターがはっきりするのがワクワクする。片付けたあと、自分が気持ちよく過ごせることにワクワクする」などが浮かんできます。

気分が下がっているとき、気分を下げるような問いかけをしています。

気分を上げるには、気分を上げるような問いかけをすればいいだけです。

認知神経科学者のマリサ・カラスコは次のように述べています。

「注意を向けた対象は実際よりコントラストが強く見える」

つまり、人は意識を向けたものが拡大して見えるのです。

自分を前向きに動かす「問いかけ」とは？

ほかにもおすすめな問いかけは、

・今日、私が感謝できることはなんだろう？

・今日、私が愛情を注げることはなんだろう？

・今日、私が貢献できることはなんだろう？

・今日、私が成長できることはなんだろう？

これらの問いかけをすることで、主体的に動けるのを実感できるはずです。

（本原稿は『人生アップデート大全』の一部抜粋・加筆を行ったものです）