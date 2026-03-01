米大リーグ公式サイトが２８日（日本時間３月１日）、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）がチームメートになった岡本和真内野手とワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では敵だと話した、と伝えた。

ゲレロはスポーツネットのインタビューで「２日前に彼に言ったんだ、『土曜日以降、私と君は敵同士だ』とね」とにやりと笑った。

２人はブルージェイズのキャンプで一緒に過ごし、同じ打撃練習のグループで打撃をしたり、一緒に守備練習に時間を費やした。「彼は少し日本語を教えてくれているんだけど、難しいんだよね。彼はスペイン語も少し話せる。僕と話すときはいつもスペイン語だから、彼が少しスペイン語を話せるのは嬉しいよ」と話した。

ゲレロは、誇らしげに「ＤＲ」（ドミニカ共和国）のペンダントが付いたまばゆいばかりのチェーンを身に着けていた。このチェーンは２０２３年のＷＢＣのために作られたものだったが、キャンプ中盤に右膝の痛みを訴えて欠場。それだけに、「すごくワクワクしている。父は一度も行ったことがない。このユニホームを着た僕を見た時の父の反応が見たい。マイアミのチームに合流するのが待ちきれない」と待ち遠しそうだ。