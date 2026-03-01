日本料理に「生臭い」発言で炎上の一方…韓国大ベテラン女優（80）が福岡“爆食”日帰り旅行敢行

御年80代の大ベテラン女優、ソヌ・ヨンヨ（80）の爆食ぶりが話題を集めている。

2月25日、ソヌ・ヨンヨのYouTubeチャンネルでは、日帰り福岡旅行の様子を収めた動画が公開された。

【写真】「生臭かった」韓国女優が日本での食事を酷評

ソヌ・ヨンヨは早朝6時に仁川国際空港へ到着し、軽く朝食を取ってから出発。福岡到着後は、うどん店、カフェ、ホテルのレストランを巡り、午前中だけで3食を平らげた。

その後もドラッグストアやコンビニに立ち寄り、帰路の空港でも食事。1日6食という“爆食スケジュール”をこなした。食事中も軽妙なトークを交え、「これも全部運動」と笑い飛ばす姿が印象的だった。

視聴者からは「本当に80代？」「私より体力がある」「見ているだけで元気が出る」といったコメントが相次いでいる。

（画像＝ソヌ・ヨンヨYouTubeチャンネル）

一方で昨年12月、日本の寿司店を訪れた女優キム・ジホが「生臭い」と発言して炎上したケースもあった。同じ日本の食事をめぐる話題でも、その受け止め方は実に対照的だ。

福岡グルメを心から楽しみ、1日6食を完食したソヌ・ヨンヨの豪快さは、多くの人にポジティブな刺激を与えている。