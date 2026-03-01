【一覧表つき】ムダな「アレ」をやめるだけで年間5万円節約…物価高を乗り切る「家計見直し術」

「家計見直し」で未来を変える

物の値段がとにかく高い。少し前まで200円台で買えた卵1パックが軽く300円を超えた。スーパーの特売商品をチェックしたり、まとめ買いしたりして、かつてよりも家計の防衛を意識している人も多いはずだ。

与党が総選挙で空前の圧勝を収めた以上、円安と物価高はますます進むだろう。いかに安く買うかももちろん大事だが、いまから習慣にしておくべきなのは、買った食品をしっかり使い切ることだ。

節約アドバイザーの和田由貴氏が指南する。

「安く大量に買ってしまったせいで食べきれずに捨てるのが、最ももったいない支出です。京都市の試算では、1世帯（4人家族）が出す食品ロスは年間で約5万6000円。毎月約5000円分も食べ残しや手つかずの食品として廃棄しているわけです。5万円安く買い物をするよりも、食品ロスを減らすほうが現実的で取り組みやすい節約だと思います。まずは無駄を出さないように買い物をすることを最優先に考えてください」

そのうえで、スーパーなどで食品を買う時間帯も重要だ。閉店間際の夕方には弁当や惣菜などが値引きされるが、実は開店直後に値引きされて販売される商品も少なくない。

「パンや牛乳、納豆、豆腐などのあまり日持ちのしない日配品は、開店直後など午前中に見切りシールを貼られることがあります」

「余分なことはやらない」の考えを大切に

外食にはほとんど行かず、自炊で済ませるのもいい。『節約を楽しむ』の著書もある作家の林望氏（76歳）が言う。

「私が下戸ということもありますが、外でお酒を飲むことは無駄だと思いますね。お酒を飲む人は自宅で飲めばいいんですよ。それだと1000円もかからないし、おつまみも自分で作ればいい。塩分や脂質が多い食べ物を外で食べ、酒を飲みすぎて病気をすれば、一番おカネがかかるでしょう。

私は基本的にすべて自炊です。ご飯を一日2合ぐらい炊く。そしてスーパーで基本的な食材を買ってきて、工夫しながら料理を作っています。僕が何でも作ってしまうので、妻は常々『これなら外食に行く必要はないわね』と言っています」

もっとも、家計の見直しで重要なのは「ケチケチしないこと」だと林氏は説く。

「節約と言っても、本当に人生に必要なことにはきちんとおカネを使って、ケチなことはしない。余分なことはやらない、というだけです」

保険を見直そう

多くの人が漫然と入り続けている保険も大いに改善の余地がある。ファイナンシャルプランナーでマイエフピー代表の横山光昭氏が解説する。

「子供がまだ小さかった現役時代に契約した保険がそのままになっている場合は、ただちに見直したほうがいいですね。不要な保障に惰性で保険料を払い続けている場合があります。子供が社会人になっているなら、高額の死亡保障はもう要らないという考え方をしてもいいと思います。

気をつけてほしいのが、意向が固まっていない中で、駅前などにある保険相談窓口には出向かないこと。『資産防衛』に話をすり替えられて、検討もしていなかった外貨建て保険などを勧められることもあるからです」

また、子供に迷惑をかけたくないとして、数百万円の死亡保障がついた保険に加入している高齢世帯も多い。

「お葬式やお墓代など、亡くなった後の備えとして、200万円くらいの保険に入っている方もいらっしゃいますが、手元に200万円があれば、わざわざ保険で準備する必要はない。

入院したら1日5000円の入院保障が出る医療保険もありますが、こちらも高額療養費制度があって、実際はそこまで多額の医療費がかかることもありません。所得や年齢によって異なりますが、大病をしても月額10万円程度で済む人も多いので、この金額を支払えるのであれば、医療保険は不要と考えるのも一つです」（横山氏）

いますぐやろう！ 家計を救う節約術10選

「週刊現代」2026年3月2日号より

