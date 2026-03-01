旅の目的地にしたいと思う「北海道の道の駅」ランキング！ 2位「厚岸グルメパーク」、1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、次の休日の予定を立てるのも楽しくなる季節です。地域の個性が光るグルメや心温まる交流が楽しめる場所は、今やドライブの通過点ではなく、最高の目的地になっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「北海道の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「その名の通り、グルメを満喫できそうなところだから」（50代男性／大阪府）、「厚岸は海産物が有名で、特に牡蠣をその場で味わえる点に惹かれました。道の駅の中にあるレストランや市場では、地元で獲れた新鮮な魚介を楽しめると聞き、旅の目的地として魅力的だと感じています。海沿いの景色もきれいで、ドライブの途中に立ち寄るだけでも満足度が高そうです」（40代男性／北海道）、「厚岸といえば牡蠣！牡蠣が好きなので行ってみたい」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「北海道らしい豊かな自然に囲まれながら、温泉や足湯などを楽しめるのが魅力的です。宿泊も可能なようなので、泊りがけでゆっくり過ごせたらと思います」（40代女性／東京都）、「温泉が好きだからです」（50代女性／茨城県）、「美肌効果の高いミストサウナに興味があるので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：厚岸グルメパーク（厚岸郡厚岸町）／25票2位にランクインしたのは、厚岸町の「厚岸グルメパーク（厚岸味覚ターミナル・コンキリエ）」です。その名の通り、名産の「牡蠣」を心ゆくまで堪能できるグルメスポットとして知られています。炭焼や生、フライなど多彩な調理法で楽しめるレストランが充実しており、高台から厚岸湾を一望できるロケーションも魅力。まさに「食べる」ために訪れたい目的地です。
1位：しほろ温泉（河東郡士幌町）／27票1位に輝いたのは、士幌町の「しほろ温泉（プラザ緑風）」でした。道の駅としては珍しい「モール温泉」を楽しめる宿泊・日帰り入浴施設が併設されており、旅の疲れを癒やすのに最高のスポットです。源泉かけ流しの美肌の湯に加え、地元の士幌牛を使用したグルメや広大な十勝平野の景色も楽しめ、リラックスを目的とした旅の拠点として高い支持を得ました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)