理想の投球フォーム習得へ塩多雅矢コーチ推奨…上半身の柔軟性アップ術

力強いボールを投げるために必要なのが、適切なフォーム作り。特に踏み出し足を着地させた瞬間、上半身と下半身の捻れである「割れ」を作ることは重要だ。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、理想の割れを作るためのストレッチを紹介している。

投球動作において体をスムーズに回旋させるには、胸郭や肩甲骨周りの柔軟性を高める必要がある。塩多さんが提案する「胴体スライド・股関節回旋」は、お尻を地面につけた状態で行う。骨盤を動かせない状態にして、上半身を動かさざるを得ない状況を作り出す。

やり方は、お尻を地面につける「地べた座り」で開脚する。右投げの場合、ステップする左足の股関節を広げる。右膝が地面についていることを優先させ、左の太ももを地面に寄せる。両腕を真横に広げ、顔はキャッチャー側を向けながら、右手のひらを上に向ける。右腕は極力、二塁ベース側に伸ばす。

さらに上体を二塁側に捻るようにし、5秒間止めてから緩める動作を10回繰り返す。このストレッチを行うことで、上体を二塁側に向けようとする意識が体に残り、実際の動作に反映されていく。この体勢で立ち上がって体を動かすと、「きれいに“割れ”ができる」と塩多さんは説明する。

下半身が崩れて膝が浮くと、骨盤が固定されず、上体のひねりが不十分になるため注意したい。腕を伸ばした状態から立って両肘を曲げると、ボールを投げるトップの形が作られる。可動域を広げつつ感覚を養うことで、理想的なフォームを習得できるはずだ。（First-Pitch編集部）