【プロでもやらかす】ホームランが取り消される？知らないと損をする野球のルール！【少年野球 デキるプレイ56】
【内野守備のとき】相手走者がベースをちゃんと踏んだか確認する
【どうして？】→ 踏んでないときはアウトにできるから
内野手とキャッチャーは、相手走者が自分の守る塁を通過するときに、しっかりと塁を踏んだことを確認する習慣をつけよう。
目立たないが、これは内野守備の基本的な動き。
実はプロ野球でも、ベースの踏み忘れでホームランが取り消されたケースがあるのだ。踏み忘れに気づいたら、ボールをもらってベースを踏み、審判にアピールする。守備側のアピールがない限り、審判員も宣告できない「アピールプレイ」なのだ。
少年野球に多い河川敷グラウンドなどでは、ゴロもライナーも、外野手の間を抜けると一気に長打になるので、先を急ぐ走者がベースを踏み忘れることも。
【監督からのひと言】
「踏んでない」となったら、まずは大声でボールを呼ぼう。ボールを受け取ったら、ベースタッチをして審判にアピールするのが「アピールプレイ」だ。タッチアップで離塁が早いときのアピールも同じだ。
【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三