【プロでもやらかす】ホームランが取り消される？知らないと損をする野球のルール！【少年野球 デキるプレイ56】

【内野守備のとき】相手走者がベースをちゃんと踏んだか確認する

【どうして？】→ 踏んでないときはアウトにできるから

内野手とキャッチャーは、相手走者が自分の守る塁を通過するときに、しっかりと塁を踏んだことを確認する習慣をつけよう。

目立たないが、これは内野守備の基本的な動き。

実はプロ野球でも、ベースの踏み忘れでホームランが取り消されたケースがあるのだ。踏み忘れに気づいたら、ボールをもらってベースを踏み、審判にアピールする。守備側のアピールがない限り、審判員も宣告できない「アピールプレイ」なのだ。

少年野球に多い河川敷グラウンドなどでは、ゴロもライナーも、外野手の間を抜けると一気に長打になるので、先を急ぐ走者がベースを踏み忘れることも。

【監督からのひと言】

「踏んでない」となったら、まずは大声でボールを呼ぼう。ボールを受け取ったら、ベースタッチをして審判にアピールするのが「アピールプレイ」だ。タッチアップで離塁が早いときのアピールも同じだ。

【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三