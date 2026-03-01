パットがうまく打てなくなった時の最大の問題点とは！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

パットが打てなくなるのは支点が動くから！

パッティングは打てないと入らない。これはみなさんよくご存知だと思いますけど「打てない」ってのがどういうことだか本当にわかっていますか?ただ単純にショートするのが打てないということではありません。自分ではカップをオーバーするつもりで打っているのに、カップにすら届かない。あるいは転がりが悪くてラインに乗らない、これが「打てない」ということなんです。打てなくなると、グリップをチェックしたり、肩でストロークできているかどうかをチェックしたりしがちですが、そうじゃないんですよ。ストロークにこだわっているうちはパッティングは改善しません。これはタケ小山が保証します。

ではどこにこだわればいいのか。それはヘッドの動きなんですよ。どこでボールを打つのかというとパターのヘッドじゃないですか。つまりパッティングにおいて一番大事なのはクラブヘッドが動いているかどうかなんです。その肝心なクラブヘッドが仕事をしていないからボールが良い転がりにならないんですね。パッティングに限らず、14本のクラブすべてに言えることなんですが、ボールを打つときに一番動かなければならないのはクラブヘッドです。そして一番動かさなくていいのはグリップなんです。つまりグリップの動きがより少なく、クラブヘッドの動きがより大きくなったときに、効率良くボールを飛ばすことができるわけで、パッティングにもその法則はもれなく当てはまるということですね。ではなぜ打てなくなってしまうかというと、ストロークの支点が動いてしまうからです。支点というのはグリップですね。要するに手がカップのほうに動いてしまうからヘッドが出てこられなくなる。これが「打てない」という現象の正体です。

そういうわけなので、打てなくなったら手を動かさずにパターのヘッドを出していくことです。グリップエンドが自分のおヘソを向き続けるようにして、パターのヘッドで円弧を描いてやればいいんですよ。もっともこれは打てないときだけの処方箋ではなくて、パッティングの基本なんですね。青木功プロを見てください。青木さんなんて手を出さないどころか、逆にグリップエンドを飛球線後方に引きますからね。これはカウンターバランスっていう動きなんですが、そうすることでよりヘッドが出しやすくなります。だから青木さんはパッティングが上手い、とこうなるわけですよ。そういえば、ヘッドが出なくなったフィル・ミケルソンが一時期中尺パターを使っていたけれど、あのときに支点を動かさないことの重要性に気付いたのだと私は思っています。結局元に戻しましたが、その後パッティングが好調になったでしょう。ミケルソンは手の甲を突き出すフォワードプレスの動きが入るけれども、ちゃんと支点を作り始めたから再び入るようになったわけですね。支点の最小限の動きとヘッドの最大限の動きという要素が揃ったときにパットは入り始めるのです。これ間違いありません。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山