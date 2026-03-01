今日3月1日(日)は、西日本から東日本は大体晴れて、風も収まるでしょう。最高気温は平年より高く、関東や東海をはじめ所々で4月並みの予想です。北日本は冷たい西よりの風が強めに吹いて、北海道の一部で雪が降ります。沖縄は曇りや雨でしょう。

高気圧に緩やかに覆われる

西日本と東日本は、高気圧に緩やかに覆われるでしょう。

九州から東海、北陸、甲信地方にかけて、おおむね晴れる見込みです。風が収まり、穏やかな一日となるでしょう。

関東は、午前中は穏やかな晴天。午後は、南部で時おり雲がかかります。箱根方面をはじめ、神奈川県の西部ではにわか雨の可能性がありますが、降り方は弱いでしょう。





東北と北海道も日差しが届くでしょう。ただ、沿岸を中心に西よりの風が強めに吹きそうです。北海道の日本海側では所々でにわか雪があるでしょう。沖縄は、高気圧の縁にあたるため雲が多く、ザッと雨の降ることもありそうです。

最高気温 平年並みか高い 関東以西はコート要らず

最高気温は、沖縄は前日と同じくらいで25℃前後の予想。曇りや雨のわりに高めです。

九州から関東は18℃から20℃くらいで、平年より高い状態が続くでしょう。3月下旬から4月上旬並みの暖かさで、昼間はコートなしで良さそうです。

北陸は12℃前後の所が多いでしょう。前日と同じくらいで、この時期としては高めの予想です。

東北と北海道は、前日ほど上がらず、平年並みの所が多くなるでしょう。西よりの風が強めに吹いて、体感温度はさらに低くなりそうです。寒さ対策を心掛けてください。