俳優の小関裕太（30）が28日、自身のXを投稿。1日に予定されていた体調不良によりイベントの中止、延期を発表した。

スタッフが「明日、3 月 1 日(日)開催予定の『小関裕太 2026-2027 カレンダー』発売記念オンラインお話し会を中止・開催延期とさせていただきます」と報告。「イベントを心待ちにしてくださっていた皆様に心よりお詫び申し上げます。申し訳ございません。お知らせにつきまして、ご一読のほどお願い致します」と呼びかけ。

所属のアミューズも文書を投稿。「明日3月1日(日)に開催を予定しておりました『小関裕太 2026-2027 カレンダー』発売記念オンラインお話し会ですが、小関裕太の体調不良により、中止とさせていただきます。イベントを心待ちにしてくださっていた皆様には、直前のご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

本イベントは4月12日に延期するとした。

「振替の詳細 振替の方法等につきましては、決定次第改めてご案内をさせていただきます。ご心配ご迷惑をおかけしますことをお詫びするとともに、何卒、ご理解を賜りますよう お願い申し上げます」と理解を求めた。