エールディヴィジ 25/26の第25節 ＮＥＣとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、3月1日05:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、ダニーロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）、モハメッド・イハッタレン（FW）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。ＮＥＣの小川 航基（FW）のアシストからチャロン・チェリー（MF）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

しかし、27分フォルトゥナ・シッタルトが同点に追いつく。モハメッド・イハッタレン（FW）のアシストからイバン・マルケス（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

59分フォルトゥナ・シッタルトが逆転。ディミトリス・リムニオス（MF）のアシストからモハメッド・イハッタレン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに65分フォルトゥナ・シッタルトが追加点。モハメッド・イハッタレン（FW）のアシストからジャスティン ハブナー（DF）がヘディングシュートで1-3。さらにリードを広げる。

67分、ＮＥＣは同時に3人を交代。バサル・オナル（DF）、小川 航基（FW）、アフメッジャン・カプラン（DF）に代わりビルヒル・ミシジャン（FW）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）がピッチに入る。

72分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。ディミトリス・リムニオス（MF）からネライショ・カサンウィリヨ（DF）に交代した。

77分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。フィリップ・ブリタイン（MF）、モハメッド・イハッタレン（FW）に代わりショーン・アデウォイェ（DF）、ヤシン・オウキリ（MF）がピッチに入る。

79分、ＮＥＣは同時に2人を交代。ダニーロ（FW）、チャロン・チェリー（MF）に代わりイサク・ハンセンアーロン（MF）、ウィルム・ウィルムソン（MF）がピッチに入る。

85分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。ランス・デュイベスティン（MF）、カイ・シールハイス（FW）に代わりクリストファー・ペテルソン（FW）、ポール・グラドン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分、ＮＥＣのリンセン（FW）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

そのまま試合終了。フォルトゥナ・シッタルトが2-3で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し68分までプレーした。佐野 航大（MF）はフル出場した。

2026-03-01 07:11:23 更新