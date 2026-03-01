本日3月1日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、間もなく劇場公開を迎える映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』から、山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、舘ひろしが登場！超豪華メンバーをゲストに迎え、スタジオセットも一夜限りの特別バージョンに。セットの違いに気付いたSixTONESは「番組名、変わっちゃったじゃん！」と大騒ぎ！

最年長の舘とドラマ共演歴のある松村北斗は、「一緒にお食事をさせていただいた」とお世話になったお礼を言うものの、舘のまさかの一言でスタジオは大笑い！さらに、同じく共演歴のある山粼と松村の微妙な距離感も明らかに…！そんな大胆不敵な「チーム・ゴールデンカムイ」が、SixTONESとサイズ感ゲームや動体視力ゲームでガチンコ勝負。盛り上がりすぎてスタジオから誰かが消える!? 総勢12人が入り乱れる超カオスな1時間！

◆“サイズ兄さんダンディー”の登場に一同大興奮「かっこいい！」

最初のゲームは「サイズの晩餐 ゴールデン対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回は、『ゴールデンカムイ』 vs SixTONESのチーム対抗戦。

問題は全4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。勝利チームへのご褒美は、舘が激推しの逸品「舘プロ特注 大名巻き」。山粼も「めちゃくちゃ食べたいです！」と気合いを入れるが、果たしてゲットなるか？進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目はスペシャル問題。映画『ゴールデンカムイ』に出演の玉木宏が“サイズ兄さんダンディー”として初登場。一同は「ほんとに!?」「かっこいい！」と大興奮！サイズ兄さん・玉木からの挑戦状は「すき焼き鍋にボクシングのゴングは入る？入らない？」。

サイズ感の参考に、スタジオにボクシングリングとゴングを用意。すると『ゴールデンカムイ』 vs SixTONESのスパーリング対決が勃発！世界チャンピオンから指導を受けたことのある山粼に田中樹がタジタジ!? 舘のパンチが松村を追い詰める!? さらに、ジェシーと森本慎太郎の爆笑リング芸が始まってお祭り騒ぎ！

肝心の予想対決は、両チームとも「入る」と予想するが…まさかの結末に、一同は「ひどい！」「おかしいでしょ！」とスタッフに猛抗議し、スタジオは大荒れ！一体何が!?

このほか、スキーのジャンプ台や、走り高跳びのバーを使ったサイズ問題に挑む一同はまたまた大騒ぎ。チュー顔選手権やジャンプ対決が始まって予測不能な展開に。最年長の舘も「だんだん楽しくなってきた」と大暴走！スパイ行為でSixTONESを欺いたり、伝説のドラマ「あぶない刑事」を再現したりと超ノリノリ！新生“タカ＆ユージ”も爆誕!?

さらに、盛り上がりすぎて1人がスタジオからいなくなる緊急事態が発生！超カオスな状況の中、最後は山粼がスタジオで“生サイズの晩餐”に挑戦。果たして、ご褒美グルメをゲットするのはどっちのチーム!?

◆動体視力ゲームは予想外の大波乱！「やっぱあぶない刑事すげえ！」

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」にみんなで挑戦。問題は全2問。何が回転していたか全員そろって正解できれば、ご褒美グルメの高級ローストビーフをお持ち帰りできる。進行役は進行初挑戦のジェシー。

開始早々、田中が真っ先に手を挙げて解答するものの不正解。同じ答えを予想していたメンバーは「えぇ!?」と大混乱。そんな中、舘が誰よりも早く正解にたどり着き、一同は「やっぱあぶない刑事すげえ！」「銃弾見てるだけある！」と仰天。

その後もゲストチームから正解者が続出！工藤、眞栄田、山田、山粼と順調に正解していき、このままご褒美ゲットかと思いきや…答えが分からない矢本のためにゲストチームの反則行為が続発！優しすぎる進行役のジェシーは反則を止めることができるか!? 大波乱の結末は？

