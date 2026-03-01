芸能人の卒業アルバムに驚き！ 元NHKアナの14年前、ギャル芸人の清楚時代、ネオ昭和アイドルの平成時代も
厳しい寒さにもようやく終わりが見え、いよいよ3月がやってきた。3月といえば別れの季節。卒業や新たな道に踏み出す人たちも多く、何かと感傷的になるシーズンで、卒業式や卒業アルバムなど、写真を残すことが多い時期でもある。今回の記事では、芸能人たちがSNSに公開した卒業アルバムの写真を紹介する。
【写真】アスリートにギャル芸人も 芸能人の卒業写真をイッキ見
■きゃりーぱみゅぱみゅ
歌手でタレントのきゃりーぱみゅぱみゅは、自身のエックスに卒業アルバムの写真を投稿。きゃりーは太めの黒縁めがねにボブヘアという装いだ。きゃりーは顎に手を当てて歯を見せて笑っており、「高校の卒アル私ポーズヒドイな、、、」と自身でポーズにツッコんでいる。きゃりーの写真に、ファンからは「こんなこが学校におったらみんなメロメロ」「昔から可愛いですね」「かわいいです〜」などの反響が集まっている。
■中川安奈
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈は、「高校時代の卒アルを発見」として卒業アルバムの顔写真を公開。「14年前！月日の流れを感じる…（ちなみにこのときはワイヤー矯正と戦う日々でした）」とつづった通り、少しあどけなさの残る笑顔がかわいらしい。この投稿には、「おぉ、垢抜けたね〜」「本当に素敵になりましたね」「いい意味で、あまり変わってないような気がする」「まじめな女学生という印象です」などと反響が寄せられていた。
■アレクサンダー
俳優・モデルのアレクサンダーは、「プロフィール写真中々良いのがなくて中学の卒アルにしました」とつづり、中学のときの卒業アルバムの写真を公開。あどけなさはあるが、大きな瞳と凛々しい眉毛が印象的で、現在の面影がある。アレクサンダーは「#hydeになりたかった」「#gacktも好きだった」「#hakueiさんは大好きだった」「#昔の友は今も友」など、昔を振り返るハッシュタグを添えた。ファンからは「ずっと美しいですね」「全然変わってない！」「イケメンだぁ〜」などの声が寄せられた。
■浜口京子
女子レスリング選手の浜口京子は、「卒業アルバムを探す機会があり、懐かしき私の小学生時代です」と小学生の頃の卒業アルバムの写真を公開。浜口は髪をおさげにしており、歯を出した笑顔を浮かべている。現在と変わらないかわいらしい笑顔に、ファンからは「面影がありますね」「今も可愛いけど、昔も可愛い」「いまも印象は変わらないですね」などの反響が集まっている。
ギャル芸人に“ネオ昭和”インフルエンサーも卒アル公開！
■ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃは、幼少期の写真から小学校の卒業アルバム、高校の卒業アルバムのものと思われる写真を複数公開。卒業アルバムの写真は歯を出して笑顔を見せており、現在の面影も残っていることから、金子は「あまりにもきょんちぃ」という言葉を添えて投稿した。ファンからは「あどけなさもきゃわ！！」「あまりにも可愛い」「美しさが更新されてますね」「小さい頃からきょんちぃ〜じゃん」などの声が寄せられている。
■阪田マリン
「#ネオ昭和」を発信するインフルエンサー、アーティスト・阪田マリンは、自身のエックスにて卒業アルバムの写真と、高校時代の昭和風ショットを公開。阪田は「普通の女子高生だったワイ← 昭和アイドルに憧れた女子高生のワイ→」と説明し、制服でほほ笑んでいる写真と、レトロな洋服にレトロな髪型を合わせた写真を投稿した。どちらもぱっちりとした瞳が印象的な写真となっている。ファンからは「どっちもかわいい」「激マブ」「絶対にモテてた」などの反響が集まった。
■ジョックロック・ユウショウ＆ネコニスズ・ヤマゲン
昨年の『M‐1グランプリ』決勝にも出場を果たしたお笑いコンビ・ジョックロックの福本ユウショウは、自身のエックスにて自身の卒業写真と、お笑いコンビ・ネコニスズのヤマゲンの卒業写真を投稿。ユウショウは「東住吉高校普通科49期卒の僕と芸能文化科11期卒で同級生のヤマゲンさんが遂に出会った！！」とヤマゲンとは同級生だということを明かし「当時はビビってて廊下の向こうから歩いてきたら隠れたりしてたけど今なら仲良くなれそう！！」とつづった。ヤマゲンは坊主にヒゲという様相だ。コメント欄には「ヤマゲンさんゴツ過ぎる」「高校生の福本さん…格好良いんですけど」「ヤマゲンさん…今と雰囲気が全然違う！」などの声が集まっている。
引用：「きゃりーぱみゅぱみゅ」X（@pamyurin）
「中川安奈」X（@annakagawa1022）
「アレクサンダー」Instagram（@alexanderfriends）
「浜口京子」Instagram（@hamaguchi_kyoko_wrestling）
「ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ」X（@KYOKAest9）
「阪田マリン」X（@marin_syowasuki）
「ジョックロック・福本ユウショウ」X（@RNMidnightQueen）
