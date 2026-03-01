「公共の場で開くんじゃなかった」 WBC戦士の公式HPが「永久に笑う」と話題…流れる謎の10文字は
左へ流れる「YAKYUU UMAI」
米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手の公式サイトが話題になっている。トップ画面には超ポップな字体で「KAZUMA OKAMOTO」と記され、ハートマークを作った笑顔の写真も。ファンの間にも衝撃が走った。
身長186センチ、体重100キロ。堂々とした体躯とは裏腹な、超ポップな字体がトップ画面に躍る。巨大な顔写真の下には「YAKYUU UMAI」という文字が左へ流れていく。
巨人からブルージェイズに移籍した岡本の公式サイトは、あまりにもキュートな仕上がり。X上のファンも目を疑った。
「公共の場で開くんじゃなかった」
「YAKYUU UMAIで笑いすぎて進めなくなったwwwwww」
「今どきアイドルでもこんなポップな作りにはならない。笑笑」
「岡本の公式サイト開くだけで元気出る ありがとう岡本」
「岡本の公式サイトを見ていたら一日が終わった そりゃうまいだろYAKYUUは」
「YAKYUU UMAI 永久に笑ってしまうのだが」
3月6日に初戦を迎えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」にも名を連ねる大砲。近日中にチームに合流する。
（THE ANSWER編集部）