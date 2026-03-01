日向坂46・小坂菜緒＆藤嶌果歩、『転スラ』で緊張の声優初挑戦もお互いの声をべた褒め！
日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が、公開中の『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に初挑戦。本作の舞台となる海底の国「カイエン国」の巫女・ユラの侍女で、やがて主人公・リムルらと関わることになるミオ＆ヨリ役を演じる。クランクイン！では2人にインタビューし、緊張のアフレコ現場で感じた“声の表現”の難しさや、印象的だったディレクション、そして『転スラ』の魅力などをたっぷり語ってもらった。
【写真】かわいさがあふれ出す！ 小坂菜緒＆藤嶌果歩、撮りおろしショット
■「ちょっぴり恥ずかしかった」声優デビュー
――お2人とも今回が声優初挑戦。オファーを受けてどう思いましたか？
小坂：私はもともと『転スラ』の大ファンだったので、もう……「夢なんじゃないか!?」と思うくらい、本当にうれしかったです！
藤嶌：声優初挑戦ということもそうですが、個人で演技のお仕事をいただくのも初めて。それがまずうれしいポイントでしたし、同時に不安もありましたが、先輩の小坂さんとご一緒できるということで、安心感がありました。
――アフレコまでに、何か準備したことはあったのでしょうか？
小坂：自分の声に聞き慣れようと思って、ボイスレコーダーを買って、セリフを読む声を録音して、それを繰り返し聞いて「ああでもない、こうでもない」と練習しました。「ここはもっと優しく言った方がミオらしさを表現できるのではないか」などと考えたり、自分の塩梅ですが、演技を調整して作り込んでいきました。
――普段テレビなどのメディアで話している声とは違うものにしようと？
小坂：そうですね。ラジオをやらせてもらっているので、自分の声を聞く機会は多いのですが、役に合わせて声を作るというのは今までやったことがなかったので。まずそれに聞き慣れなきゃいけないなと思いました。
――『転スラ』のアニメシリーズを観返したともお聞きしました。
小坂：これまでは物語を楽しむためにアニメを観ていましたが、キャラクターの声に注目して観るのは初めてだったので、とても新鮮な気持ちになりました。
――小坂さんはもともとアニメ好きということで、声優の仕事をやってみたいとは思っていましたか？
小坂：いつかできたらいいなとは思っていました。本当に恥ずかしい話なのですが、アイドルを始める前に、友人と一緒にアニメを観ながらアフレコの練習のようなことをしていた時期もあったりして（照笑）。この劇場版に、その練習の成果が出ていたらいいのですが……（笑）。
――藤嶌さんはいかがでしょうか？
藤嶌：私は、声だけの表現だとわかっていつつも、表情も込みで声色を変えられるように、鏡の前でセリフを読む練習をしました。普段のレコーディングでも、よく「ライブで歌っているように表情を作って歌ってみて」と指導いただくことがあったので、声優さんの表現でも使えるのではないかと思ったんです。
――実際にアフレコしてみての感想もお願いします。
小坂：2人ともド緊張しながらアフレコブースに入りました。マイク前に立って、まず自分が作ってきたキャラクターを表現してみて、ディレクションが入ったら直して……というのを繰り返しながら2人で進めて行ったのですが……本当に1人じゃなくて良かった！ 隣に藤嶌がいてくれて、心の支えになりました。
藤嶌：普段のアイドル活動においての表現というと、表情や体の動きなどを使っての歌やダンスになります。しかし、声優さんは声だけで表現しなければならないので、とても難しいと思いました。実際かなり苦戦したのですが、新しい挑戦のおかげで表現の幅が少しだけ広がったような気がします。
――具体的にどのようなディレクションがあったのでしょうか？
小坂：子どもと会話するシーンで「もう少し目線を下げて話して」と言われました。実際に子どもと話す時だったり、また映像芝居で目線を合わせるのはわかりますが、声のお芝居でもそんな意識が必要だったことに、かなり驚きましたね。最初に作っていった演技に、さらに深い思いやりや優しさをにじませて、私なりの目線を下げた表現をしたつもりです。
藤嶌：私は声を張り上げるシーンで、「どれくらいの強さで出せばいいのだろうか？」と試行錯誤していました。そこに「壁1枚を突き破るイメージで」とディレクションが入り、すごく腑に落ちたんです。具体的なイメージを提示してもらえたおかげで、頭の中で情景を想像しながら演じられました。
――完成した映像を観て、キャラクターに自分の声が乗っているのを聞いて、どう感じましたか？
小坂：自分のシーンが来るまでの時間、「来るぞ……来るぞ……次来ちゃうぞ……！」とずっとドキドキしていました。緊張しすぎて、そのシーンについてあまり覚えていないというのが、正直なところです（笑）。最後のエンドロールに私と藤嶌の名前が流れてきて、そこでやっと「私『転スラ』に出たんだ!?」と実感したというか。観終わってから、私の声のお芝居を皆さんに届けられるワクワクみたいなものが湧いてきましたね。
藤嶌：改めて、こんなステキな作品に携わらせてもらったありがたさを感じつつ、やっぱり恥ずかしさもありました。小坂さんと一緒に試写を観たのですが、終わってすぐに「ちょっぴり恥ずかしかったです」って話しかけちゃったくらい（笑）。アニメの世界に自分の声があるというのが、なんだか不思議で。うれしくて、恥ずかしくて、なんだか不思議という、なんとも言えない気持ちになりました。
■小坂菜緒＆藤嶌果歩、お互いの声をべた褒め！
――演じたミオとヨリと、ご自身との共通点はありますか？
小坂：私の演じたミオは大人っぽくて、穏やかな雰囲気があるキャラクターです。その落ち着いた雰囲気というのは、ちょっと自分と似ているのかなって。そのおかげか、ミオがどんな声の出し方をするのか想像しやすかったです。
藤嶌：私が演じたヨリは、元気で活発な印象があります。私も日向坂46のメンバーと一緒にいる時はワイワイする方なので、そこが似ているなと思いました。また、ミオと一緒にいると“妹感”があるんですよね。そこで幼さが見えて、私と菜緒さんの関係性も表せたような（笑）。ミオとの関係性についても、私たちと通ずるところがあると思いました。
――小坂さんはもともと『転スラ』好き。藤嶌さんは出演が決まってからアニメシリーズを観てファンになったということで、どんなところに魅力を感じましたか？
小坂：友情の見えるシーンが多いところでしょうか。私はリムル様が一番好きなキャラクターなのですが、そのリムル様が仲間のため、誰かのために動く姿勢が見える物語になっているので、私自身もたくさんの勇気をもらっているような気持ちになるのが大好きなポイントです。
藤嶌：個性豊かなキャラクターがたくさんいるところが、私には魅力に映りました。「このキャラクターのここが好きだな」と思える部分もたくさんあって、推しを見つけるのに迷っちゃう（笑）。そうやって観ているうちに、どんどんハマっていってしまいました。
――推しキャラは見つかりましたか？
藤嶌：ミリムちゃんです！ かわいい見た目と、めちゃくちゃ強いというギャップに惹かれちゃいました（笑）。
――もし『転スラ』の世界に転生したら、どんなことをしてみたいですか？
小坂：魔法が使ってみたいです。シュナのように、強力なヒーラー（回復）魔法を使ってみんなを助けたいですね。あと、水を操ってみたいなぁ。
藤嶌：推しのミリムちゃんの「魔王」という肩書はかっこよくて憧れます！ だから、とにかく強くてかわいいキャラクターになれたらいいですね。アイドル活動をしていると派手髪にできないので、ミリムちゃんみたいなピンクの髪にもしてみたいです。
――もしまた声優に挑戦できる機会があったら、次はどのような役を演じてみたいですか？
小坂：悪役というか、二面性のあるキャラクターを演じてみたいです。
藤嶌：いたずらっ子な役をやってみたいです。私は四きょうだいの末っ子なので、妹らしいはっちゃけ具合を表現するのには自信があります（笑）。
――せっかく一緒に声優に挑戦されたので、お互いの声の「ここが好き」というポイントを教えていただけますか？
小坂：私はもともと藤嶌の声がすごく好きなんです。歌っている時も話している時もステキな声だなと思っていたのですが、声でキャラクターを表現しているのを聞いて「こんなに声の幅が広いんだ！」と新たな発見がありました。声に抑揚をつけるのがとても上手で、私も勉強になったというか。「藤嶌のようにやってみよう」と思って演じたシーンもありましたし、本当に藤嶌と一緒にできて良かったです。
藤嶌：小坂さんの出演しているドラマや映画を観ていると、1つ1つのセリフがとてもキレイに耳に届き、ずっと「声優さんのようにキレイな声だな」と思っていました。アニメーションの世界で聞いてみると、それがより際立っていると感じて。先ほど小坂さんが言った、ミオが子どもと会話するシーンが私は大好きなのですが、普段からお声が優しいのに、より一層優しさ溢れるものになっていて、“藤嶌的キュンキュンポイント”でした。ぜひそのシーンに注目して、劇場で皆さんにもキュンキュンしてほしいです（笑）。
――最後に、作品を楽しみにしているファンに向けてメッセージをお願いします。
小坂：今作は『転スラ』シリーズで初めて海を舞台にしており、さらにバトルアクションもあいまって、とても壮大な物語になっていると思いました。原作にはないオリジナルストーリーというのもポイントで、お馴染みのキャラクターはもちろん、魅力的な新キャラクターも登場します。この劇場版でしか味わえない『転スラ』を、ぜひお楽しみに！
藤嶌：アクションやバトルシーンが多いので、劇場の大スクリーンで観てもらうと迫力満点の映像が楽しめると思います。また、笑いあり、涙ありのストーリーになっているので、心揺さぶられるシーンも楽しみにしてほしいですね。
（取材・文：米田果織 写真：米玉利朋子［G.P.FLAG inc］）
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は公開中。
