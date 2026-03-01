母国クラブ・レモに移籍したブラジル人FWヴィトール・ブエノ

ブラジル1部クルーべ・ド・レモに所属するブラジル人FWヴィトール・ブエノが、自身の移籍の真相とクラブへの想いを明かした。

海外メディアは、Jリーグでの2シーズンを経てブラジルへ帰還した同選手のコメントを伝えている。

かつてサントスやサンパウロで在籍し、2024年から2シーズンセレッソ大阪で活躍したブエノ。今季からレモに加入した同選手は、直近のインターナショナル戦（1-1）でも先発出場を果たした。32年ぶりにブラジル1部の舞台を戦うクラブにおいて、中心選手としての期待を背負っている。

ブエノは自身の去就について「完全に心で決めたことだった。アジアに残る道も非常に順調に進んでいたんだ。私と妻以外はみんな残留を望んでいたけれど、別の状況へ向かうことに安らぎを感じられなかった」と語り、金銭面や安定よりも情熱を優先した決断であったと明かしている。

また、復帰の決め手については「サポーターのエネルギーを感じたいという願いがあった。昨年のセリエB（2部）を追っていたが、昇格が決まった際のファンの熱狂は並外れたものだった。その挑戦を求めていたんだ。心からそう思っている」と言及し、ファンの熱量に惹かれたと語っている。

メディアによるチームへの厳しい評価に対しても「最大の動機は、自分たちができることをここで示すこと。ブラジル1部でプレーするのは全選手の夢だ。周囲に言わせておけばいい。僕たちは沈黙の中で、謙虚に努力し続ける必要がある」と断固たる決意を口にしていた。

最後に同選手は「勝利は必ずやってくる。今は誰もが団結し、レモを抱きしめる時だ。勝つことで不安は消え、最後にはみんなで幸せになれると確信している」と語り、サポーターへ共闘を呼びかけている。元Jリーガーの経験豊富なアタッカーが、古豪復活の鍵を握ることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）