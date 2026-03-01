あなたは、「仕事ができるようになりたい」と思ったことがありますか？

でも、「仕事ができる」とはいったい何を指すのでしょう。

プレゼンがうまいこと？ 英語がペラペラなこと？ AIを駆使すること？

……残念ながら、これらはすべて「仕事ができる人」の条件ではありません。

では、何をすれば「仕事ができる人」になれるのでしょうか？

3万人を分析して「できる人側」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社刊）著者の木暮太一氏に伺いました。

「自分で考えさせたいけど、つい正解を示してしまう」をなくすために

メンバーには自分で考えてほしいです。

また、“正解”を教えてしまうと毎回「正解」を聞きに来るようになってしまう。

ただしそう思いつつも、メンバーが相談にくると「それなら、こうして、こうして、こうやって」と答えを示してしまいます。

考えさせたいけど、そこまで時間の余裕はありません。それにメンバーが自分で考えた案を実行して失敗するのも困ります。

そのため、「考えさせたい」とは思いつつも、リーダーは正解を教えてしまうのです。

でもお察しの通り、このままではメンバーは毎回同じようなことを質問しにくることになります。

答えを教えると、メンバーの頭には何も残らない

答えを教えれば、その場の仕事は進みます。

けれどメンバーの頭の中には、なぜそう判断したのか、他にどんな選択肢があったのかなど、その答えに自分で行きつくための思考・判断材料が何も残りません。

「いつまでも甘えるな」と叱責しても無駄です。メンバーは甘えているわけではありません。いつまでたっても“材料”が溜まっていかないだけなのです。

たしかに最初の最初はメンバーに教えなければいけません。でもこの時に答えと合わせて、

・ゴールの定義

何をもって終わりなのか、どんな状態になれば成功なのか

・そう判断した理由と判断できる範囲

何を見て、どう判断すればいいのか。メンバーはどこまで自分で判断していいのか。

・優先順位のシミュレーション

完璧さなのか、スピードなのか、ミスを出さないことなのか。AとBがあった場合、なぜAを優先すべきなのか

・他にもあり得る選択肢の例示とそれを却下した理由

他にもどういう可能性があるのか、またその“ほかの選択肢”を採用しなかった理由

を示してあげることが大事です。

リーダーが答えを伝えなければいけないことはあります。ですが、「結論」だけを伝えるのではなく、答えを渡す前に、問いを渡すことを重視してください。

メンバーが「どうすればいいですか？」と聞いてきたとき、いきなり結論を言うのではなく、たとえばゴールを問いかけます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）