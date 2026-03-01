寿司特集の企画会議でのこと。「私エンガワが大好きなんです」とライターHさん。「いや、僕のトロたく好きには勝てないっす」と編集T。というわけで、その魅力を語り合うコラムを実施。エンガワHとトロたくTの偏愛っぷりをご堪能ください。

【トロたく派】トロたくの歴史やこだわりを知る

マグロの香りと脂の旨み、たくあんの甘みと塩味。海苔の清涼感ある風味にシャリの柔らかな酸味も欠かせない。口に運べば、それらが重なり合って「旨い」となるばかりか、さらにとろりとザクザクという食感の差も楽しい。ただただおいしくて、この取材中にも三昧と言えるほどパクパクいただきました、トロたく。

このトロたくの元祖には諸説ありまして。

新潟県『大寿司』、札幌『すし善』、そして東京は西麻布『鮨ふるかわ』の名が上がるようです。でも正直、どこが元祖でもいいんです。言いたいことはひとつだけ。トロたくを生んでくれて、ありがとうございます！

とはいえ、考えてみれば、トロたくは不思議な食べ物であります。江戸前の華とも言われ、メイン的な意味合いのあるトロと箸休め的なたくあんを一緒に食べるのですから。なので、握りの途中がいいのか、はたまた巻物だけに〆なのか。食べどきがわかりづらい。

個人的に寿司の最後は卵焼きとかんぴょうと決めています。以前、このふたつを「デザート代わりの甘いものとして食べてもらえれば」と説明を受けて納得したからです。それもあって、僕のトロたくは握りの合間、酒を飲みたくなった時につまみとして頼むことが多いです。

そんな話を取材先でしたところ、「めんどくさいこと言わない。好きな時に食べればいいんだよ」と某寿司店店主。はい……。

そして巻物、握り、丼もある。シャリとトロのバランスが店によって違う。トロじゃなく、赤身と混ぜてや切り落としもある。たくあんではなくいぶりがっこを使う店もある……など、味わいのバリエーションが豊富なのもトロたくの魅力です。かといって自由気ままなわけではありません。

聞けば「うちはシャリが強めなので、トロとたくあんを少し多めに巻いてます」とか、「トロの脂が溶けて海苔から抜けることがあるんで、トロたく用のマグロはよく冷やします」など。どこも研究の末たどり着いた美味なのです。

トロたく、実に奥が深いっす。これからはパクパクではなく、じっくりと味わうようにします。

トロたく派 編集T

トロたく派・編集T

・トロとたくあんの主張があり、酒のアテになるもの魅力。口に広がるふたつの味を純米のぬる燗に合わせるのが個人的にはおすすめです。

・ピンクに黄色という派手な見た目も◎

で、こちらの頼んだものを見て、「こっちもひとつ」。そんな声がよく聞かれるものトロたくです。

【エンガワ派】今年の旅は終わり。来年乞うご期待！

筋肉質な食感と濃厚な脂の甘さの虜になった高校生の頃。いまでも新幹線のお供はエンガワ押し寿司。回転寿司ではエンガワを5皿。某SNS のアカウント名を＠engawalady にする程度にはエンガワが好き。

今回「好きなだけエンガワ食べていいよ」と、ありがたい言葉をいただき、ならばヒラメのエンガワを食べよう！と画策したのが間違い。一ヶ月ヒラメのえんがわを探し求めることに。

打ち合わせで訪れた池尻大橋のお店が一軒目。こちらはもちろんヒラメのエンガワ。肉厚で真珠のように輝く様は育ちのいいお嬢様のようだ。握り手の方が切る前のエンガワを見せてくれた。背側＝有眼側はうっすらと黒く、腹側＝無眼側はピンク味を帯びた白色と色が違うそう。ん〜初耳。

先にお伝えすると、ヒラメのエンガワは本当に出会えないレアキャラだ。ヒラメは身から取れる貫数は多いのに、エンガワは一尾から4貫ほど。その稀少性の高さから、行く先々で「エンガワありますか？」と聞くも連敗が続く。

そんな最中、中野で見つけた居酒屋「U」。店頭に“本物ヒラメのえんがわの刺身”の張り紙を見つけ即入店を決めた。

「本物はきれいなピンクだから！」という言葉と共に、薄桃色をした刺身が登場。店主がエンガワに合うと語る日本酒「虎千代」も注文。やや辛口で旨み豊かな飲み口は、脂が乗った新鮮な刺身と納得の好相性！

刺身で誤魔化したが、求めるのはやはり寿司。なのに「今日はないですね」と断られ続け、心が折れそうになった9月末。ダメもとで人形町の老舗寿司店へ伺うと「エンガワありますよ」と、一ヶ月越し、念願の再会を果たす。

本物の証、ピンク色をしたえんがわの握り。脂の上品な甘さとおだやかな白酢のシャリはやはり格別……。

「やっぱカレイとは違う！」と堪能してたら、なんと「うちも夏はマコガレイを使ってますよ」と大将が。当たり前に回転寿司の某カレイとは全然別物とのこと。そりゃ食べなければエンガワ偏愛ライターは名乗れないではないか。次のチャンスは来夏。嗚呼、私のエンガワ旅は終わらない。

エンガワ派 ライターH

エンガワ派・ライターH

・オヒョウなどのエンガワを使った回転寿司や駅弁ももちろん好物。ちょいジャンキーさがある甘い脂をレモンサワーで、グッといくのです。

・ヒラメのエンガワは、腹側のほうが脂が乗っているんですって。ちなみに、身は背中側のほうが寿司ネタに適してるため、名店では使い分けてるそう。

イラスト／倉本トルル、文／星野真琴、編集部T

