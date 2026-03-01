「不倫の子どもがローマ教皇」「母親の結婚式でクーデター」…何でもありな中世イタリアに蔓延る「不穏な陰謀」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第33回

『国王に対抗して擁立された王が"眼球摘出”の刑に…混乱極まる中世イタリアで繰り広げられた、複数の支配者による陰惨な「権力闘争」』より続く。

「娼婦政治」の実態

ウーゴのイタリア支配は難渋を極めた。そこで彼はローマと手を組もうとする。ところがこの頃のローマは、教皇の愛人が政治を壟断するという「娼婦政治」（ポルノクラシー）が蔓延っていた。それでもウーゴは、なんとこのスキャンダラスな「永遠の都ローマ」を牛耳っていた毒婦マロツィアと結婚するという奇策に打って出た。しかしマロツィアの息子であるアルべリーコ2世が母の結婚式の祝宴の最中にクーデターを起こし、ウーゴは命からがらローマから逃げだす羽目となった。

一方、マロツィアは息子により終生監禁の身となった。なおアルベリーコ2世は母だけでなく兄のローマ教皇ヨハネス11世まで監禁状態に置き、ローマの実権を握った。弟の傀儡となったヨハネス11世は、リウトプランドによると実は兄弟の父アルべリーコ1世の実子ではなく、母マロツィアが教皇セルギウス3世と通じてできた不倫の子であるという。真偽はわからないが、こんな話がまかり通るのだから娼婦政治、何をかいわんや、といったところか。さらにこのアルべリーコ2世の庶子がやがて教皇ヨハネス12世となり、オットーの皇帝戴冠を取り仕切り、なおかつオットーに何度も煮え湯を飲ませることになる。まったく何でもありの話である。

さて、ローマから戻ったウーゴは体制の立て直しを図る。ウーゴのイタリア王位獲得はブルグント王ルドルフから譲り受けたようなものであり、あやふやであった。そこでウーゴとルドルフは、イタリア王位はウーゴに、ウーゴの支配するプロヴァンスはルドルフに譲るという取り決めを正式に交わした。そしてこの協定の証としてお互いにまだ幼かったウーゴの息子ロターリオとルドルフの娘アーデルハイトを将来結婚させることにしたのである。これが933年。

ところが937年、ルドルフが死去する。するとウーゴはルドルフの寡婦ベルタと自身四度目の結婚をし、ブルグント王国併合を狙った。そうなるともともとアルプスの北からやってきた外来王であるウーゴは、ますますプロヴァンス時代の家臣を重用することになる。イタリア貴族の不満は増大していった。

ベレンガーリオ2世とオットー大帝

そんなときイヴレーア辺境伯ベレンガーリオ2世が登場する。ベレンガーリオ1世の外孫である彼こそが、教皇ヨハネス12世とタッグを組むかのようにしてオットー大帝の後半生を散々もてあそんだ、いわば本書の陰の主役でもあるのだ。なにしろ、後に3次にわたり足掛け10年に及んだオットーのイタリア遠征の大半は、このベレンガーリオ2世とその息子アーダルベルト討伐のために費やされるのである。ベレンガーリオはまさにオットーの天敵であった。

941年、ベレンガーリオは反乱を引き起こした。しかしまだ余力のあったウーゴはベレンガーリオをイタリアからたたき出した。もちろんこれで収まることにはならない。イタリアの混迷はまだまだ続く。

しかしそれにしても、まさしく先に引いたように「イタリア人は常に2人の王を欲している」という複雑怪奇極まるイタリア情勢である。

さて、イタリアをたたき出されたベレンガーリオ2世はどこに向かったのか。当時、彼のような亡命貴族を迎え入れる余裕のあるのは東フランク王国しかない。

どういう伝手があったのかはよくわからないが、ベレンガーリオと息子のアーダルベルトはシュヴァーベン大公ヘルマンを頼り、彼を介してオットーに謁見をし、臣従の礼をとった。これに対してイタリア王ウーゴは2人の引き渡しを要求した。むろんオットーは応じない。オットーは亡きブルグント王ルドルフの嫡男コンラートの後見人であった。彼はルドルフの寡婦と結婚することでコンラートの立場を危うくしたウーゴを警戒したのである。

そんなわけでベレンガーリオと息子のアーダルベルトは、シュヴァーベンを亡命の拠点として、東フランクに4年ほど過ごすことになる。

イタリアに舞い戻ったベレンガーリオ

その間、イタリアでのウーゴの地位はますます揺らいでいった。945年、ベレンガーリオはチャンスと見てイタリアに舞い戻った。しかしその際、ベレンガーリオ親子は臣従の礼をとり主君と仰いだオットーに一言も断りを入れなかった。もしかするとこのことが親子のその後の命運を決したのかもしれない。

イタリアに舞い戻ったベレンガーリオはウーゴを追い詰める。たまらずウーゴは王権を投げ出した。ただし王位にはしがみついた。945年には息子を共同王にすえ、947年、イタリア王のままこの世を去った。

父ウーゴの死後、かねてから婚約中であったアーデルハイトと結婚したロターリオ2世は一人国王となったが、もちろん名目だけの王で実権はベレンガーリオに握られたままである。そんな彼が950年11月22日、わずか22歳で急死する。確たる証拠はないが、ベレンガーリオによる毒殺というのが大方の見方である。

