【ばけばけ】「死者と生者」が交わる”お祭り”の夜に起こった、柳田国夫の「不思議な体験」とは

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

魂との関わりとしての盆踊り

私が考える八雲と柳田の最も重要な共通点は、死者にたいする関心の強さ、深さだろう。

八雲自身も認め、妻のセツも証言するように、八雲は盆踊りを見ることが大好きだった。八雲が亡くなってから端緒が開かれた日本の民俗学の最大の関心事は、死者のありかたとありか、死者と生者はどんなふうにつきあってきたのか、ということだった。そのつきあいの現われが、盆踊りにほかならないのである。

松江、熊本、神戸、東京と移った八雲は、それほど広い範囲で盆踊りを見聞きしたわけではない。しかし、八雲が体験していたとしたら、歓喜し、震えあがったのではないかと思われる盆踊りを、柳田が記録している。長野県阿南町新野（にいの）でいまもおこなわれている「新野の盆踊り」である。

なぜ八雲はそれを見て、聴くことができたのか

この盆踊りを柳田が体験したのは1926年（大正15年）8月のことである。そこで柳田は、「踊りというものが亡魂を送るために催されるものであった」というほんらいの形を知る。

さていよいよ東が白むという時刻になって、さアもう送らにゃと長老たちが言い出すとどうか今一区切りだけ踊らせてくれと、若い人たちが頼むのだそうである。送られるというのはこの一年の新仏（しんぼとけ）で、その家々にあって歎（なげ）く者も逝（ゆ）く者も、名残りを惜しむの情は一致していた。しかし限りがあるから終りに輪踊りをきりあげて、まず市神様に一踊り、次には太子堂の前の橋のたもとに来て、庭踊りという順の踊りがある。昔風の章句が口伝えに残っている。それから引き返して大村という字（あざ）の境まで、この折は鉦（かね）を叩き、ナンマンダーボを足拍子にして、踊りながら押して行くのである。行き着いた時には何発かの鉄砲を放すことになっている。 （柳田国男「新野の盆踊り」『信州随筆』『柳田國男全集24』ちくま文庫、1990年）

八雲も盆踊りにはひとつとして同じものはないと言った。しかし日本の盆踊りに共通するのは、そこでは死者と生者がともに踊るということだった。

柳田は新野の盆踊りをさして、「これが仏法以前からの亡霊祭却（さいきゃく）の古式であることは、この土地だけでは多くの論弁を要しない」という。そして、「あるいは昔の人にはこうして送られて去るものの姿が、ありありと目に見えたのかも知れぬ」とのべている。

「旅人」に盆踊りで踊る死者を見ることができるか。「寄寓者」ならどうなのか。盆踊りをとおして死者との交流を見、聴くことができるという点で、八雲はこの列島の「同郷人」に近いところまでたどりついていたのではないだろうか。

【ばけばけ】多くの人は知らない、小泉八雲がかつて受けたトラウマ級の壮絶な「恐怖体験」