アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相が最高指導者ハメネイ師が死亡したという「兆候が多数ある」と述べたほか、トランプ大統領が死亡の情報は「正しいと考えている」と述べたと報じられました。イラン側は否定しています。

ネタニヤフ首相はビデオ声明を発表し、「ハメネイ師の邸宅を破壊した」としたうえで、ハメネイ師が「もはや存在しないという兆候が多数ある」と述べました。声明に先立ち、ネタニヤフ首相はトランプ大統領と電話会談を行っていました。

イスラエルやアメリカの複数のメディアは「ハメネイ師が殺害された」と伝えていて、NBCテレビは、トランプ大統領が「我々はそれが正しい情報だと考えている」と話したと報じています。

ただ、イランのメディアはハメネイ師が死亡したとの情報を否定。ハメネイ師の関係者が「敵は心理戦をしかけている」と述べたと報じています。

一方、アメリカのホワイトハウスは、攻撃の様子をフロリダ州の邸宅で見守るトランプ大統領の写真を公開しました。

また、アメリカ軍は精密誘導兵器による攻撃や艦艇からの出撃の様子を映した映像を公開しています。

イランでは各地で市民の被害も報告されていて、イランの赤新月社によりますと、全土でこれまでに201人が死亡したということです。

国営メディアは、南部の小学校で児童ら80人以上が死亡したと伝えています。

イランの軍事精鋭部隊「革命防衛隊」は報復として、イスラエルのほか、中東各国にある米軍基地を攻撃していて、サウジアラビア政府もイランの攻撃を迎撃したと明らかにしています。