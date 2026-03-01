²ÆÌÜ²í»Ò¤äÃÝÆâ·ë»Ò¤â±é¤¸¤¿¡ÖÀï¹ñ»°Âç¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÆñÌò¡Ä¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈµÜùõ¤¢¤ª¤¤¤Ï¤É¤¦Ä©¤à¤Î¤«
Çö¹¬¥¥ã¥é¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ï¡¢Àï¹ñºÇ¶¯¤ÎºÊ¡¦Ç«¡¹¤ò±é¤¸¤¤ì¤ë¤«
NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏË¿Ã½¨Ä¹¤À¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¡Ö·»Äï¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç«¡¹¤Î½ÐÈÖ¤âÂ¿¤¤¡£½¨Ä¹¤ÎºÊ¤¬»Ë¼Â¤Ç¤ÏÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç«¡¹¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÇ«¡¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡£2023Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬»÷¹ç¤¦½÷Í¥¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¡£¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯Á°¤ÎÂç²Ï¡Ø½¨µÈ¡Ù¤ÇÇ«¡¹¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¤À¤Ã¤¿¡£½¨µÈ¤¬ÆüËÜ»Ë¾åºÇ¤â½ÐÀ¤¤·¤¿ÃË¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎºÊ¤¬¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¹½¿Þ¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç²Ï¤ÎÎò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢Ç«¡¹¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¡Ø¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤ò¸«Æ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¡ÖË¿ÃÉ×ºÊ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÉ×ÉØ¥â¥Î¤Ç¡¢Ç«¡¹¤òº´µ×´ÖÎÉ»Ò¡¢½¨µÈ¤òÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤¬±é¤¸¤¿¡£
»ëÄ°Î¨¤ÏÎòÂå5°Ì¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÇ«¡¹¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¸¤Ä¤ÏÉ®¼Ô¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âô¸ý¤ÎÇ«¡¹¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤ÎÇ«¡¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Ò¤È¤ÄÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÇ¯Îð¤ä»ñ¼Á¤¬¤³¤ÎÌò¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ç«¡¹¤Ï½¨µÈ¤è¤ê¤âÄ¹¤¯À¸¤¡¢Ë¿Ã²È¤ÎÌÇË´¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡£É×¤Î¤¢¤È¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¡¢¤¤¤ï¤ÐÀï¹ñ¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿½÷À¤È¤·¤ÆÅ·¼÷¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤äÆâ½õ¤Î¸ù¤Î¸«»ö¤µ¤Ï¡¢É×¤ÎÁ°¤ÎÅ·²¼¿Í¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î´ÓÏ½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌò¤À¤·¡¢Æ¸ÏÃ¤Î¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ëº§¸å¤Î¶ìÏ«¤ä³ëÆ£¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢½Ð±é»þ¤ÎÇ¯Îð¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉÍÊÕ¤Ïº´µ×´Ö¤è¤ê16ºÐ¡¢Âô¸ý¤è¤ê5ºÐ¼ã¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤Î²ÄÎù¤µ¤äÀþ¤ÎºÙ¤µ¤«¤é¡¢Çö¸ö¤ÊÌò¤É¤³¤í¤¬»÷¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤À¡£
¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤â¡¢ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¿¢Êª³Ø¼Ô¤Î¼ç¿Í¸ø¤«¤é¿¢Êª¤ÎÌ¾Á°¤òÂ£¤é¤ì¤ë¡ÊÈ¯¸«¤·¤¿¿·¼ï¤òºÊ¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¥¹¥¨¥³¥¶¥µ¤ÈÌ¿Ì¾¡Ë¤È¤¤¤¦Ìò¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤¬¡¢´ÓÏ½¤Î¤¢¤ëÌò¤È¤¤¤¦¤È¤ä¤ä¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤¢¤¿¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÎòÂå¤ÎÇ«¡¹Ìò¤Ï30Âå°Ê¾å¤Î¼ÂÎÏÇÉÂ·¤¤
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º´µ×´Ö¡¢Âô¸ý¡¢ÉÍÊÕ°Ê³°¤ËÂç²Ï¤ÇÇ«¡¹¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢½½¼ë¹¬Âå¤äµÈ¹ÔÏÂ»Ò¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¹õÌÚÆ·¡¢ÎëÌÚµþ¹á¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ30Âå°Ê¾å¤ÎÌÌ¡¹¡£
Îã³°Åª¤Ë¡¢ÉÍÊÕ¤è¤ê¼ã¤¤22ºÐ¤Ç±é¤¸¤¿¡Ø¿®Ä¹ KING OF ZIPANGU¡Ù¡Ê92Ç¯¡Ë¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÂç²Ï¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÀï¹ñÂç²Ï¥É¥é¥ÞÌ¾ºî¡õÂÌºî¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤âÂÌºî¤Î5°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î´ñ¤ò¤Æ¤é¤¤¤¹¤®¤¿ÀßÄê¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¤ï¤ê¤È¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊºîÉ÷¡£ÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤Î¤è¤µ¤¬Âç¤¤¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Âè7ÏÃ¡Ê2·î22ÆüÊüÁ÷¡ËËÁÆ¬¤Ç¤Î¡¢ÃÔÏÃ¥²¥ó¥«¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£µó¼°¤òÁ°¤Ë¡¢½¨µÈ¤«¤é¡Öº£Æü¤Î¤ªÇ«¡¹¤Ï¤ª»Ô¤µ¤Þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤¸¤ã¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢
¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª»Ô¤µ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬Èþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×
¤È¡¢¤à¤¯¤ì¤ëÇ«¡¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÎÉÍÊÕ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ËÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤ë²Ä°¦¤¤¼Çµï¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢½¨µÈ¤¬¾ë»ý¤ÁÂçÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÉâµ¤¥°¥»¤òÇ«¡¹¤¬ÅÜ¤ê¡¢¿®Ä¹¤¬½ñ¾õ¤Ç¤Ê¤À¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿®Ä¹¤Î»à¸å¤Ï½¨µÈ¤Ë¤è¤ëÅ·²¼Åý°ìÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ç«¡¹¤Ë¤â½Å¸ü¤Ê¼Çµï¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà½÷¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤À¡£
¡ÖÍÛ¥¥ã½÷Í¥¡×µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢¤ª»Ô¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¡©
¤Ê¤ª¡¢Âè7ÏÃ¤ÇÇ«¡¹¤¬¼»ÅÊ¤·¤¿¤ª»Ô¤ÎÊý¤Ï¿®Ä¹¤ÎËå¤Ç¡¢Àï¹ñ¿ï°ì¤ÎÈþ½÷¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÉ×¡¦Àõ°æÄ¹À¯¤Ï¿®Ä¹¤ÈÂÐÎ©¤·¤ÆÌÇ¤Ü¤µ¤ì¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿®Ä¹¤Î»à¸å¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¤ÈºÆº§¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¾¡²È¤¬½¨µÈ¤ËÌÇ¤Ü¤µ¤ì¡¢º£ÅÙ¤ÏÉ×¤È¤È¤â¤Ë¼«³²¤¹¤ë¡£½¨µÈ¤«¤éÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¡¢Àï¹ñ½÷À¤Ç¤ÏºÇ¤â²Ú¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿Í¤À¡£
¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡£¤³¤Á¤é¤â²Ú¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê¡¢½¨µÈ¤ä½¨Ä¹¤ËÂÐ¤·¡Ö¾å¤«¤é¡×Åª¤Ê°Ò°µ´¶¤¬¼«Á³¤È¤Ë¤¸¤ß¤Ç¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊÇÛÌò¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¤Ç¤ÏÈà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×·Ï¤è¤ê¡Ö¥¥ì¥¤¡×·Ï¤Î½÷Í¥¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£´ßØª»Ò¤Ë²ÆÌÜ²í»Ò¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ÏÅý¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤ª»Ô¤ÎÈá·àÀ¤òÂÎ¸½¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢µÜ粼¤ÏÅöÂåÍ¿ô¤Î¡ÖÍÛ¥¥ã¡×½÷Í¥¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ç±éºî¤Î¡ØÆÆÉ±¡Ù¡Ê08Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤½¤³¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬ÍðÀ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»¦È²¤È¤·¤¿Áè¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇËÝÏ®¤µ¤ì¡¢Èó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤ë»Ñ¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£¼ºÇÔ¤Î¾¯¤Ê¤¤½÷Í¥¤À¤±¤Ë¡ÖÍÛ¥¥ã¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê°¥ÀÚ¤Ê¼Çµï¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
