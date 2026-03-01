「人間爆弾」の分隊長だった「海軍」の大尉が終戦後に命じられた「秘密任務」…夜中に叫ぶほど消えない心の「傷痕」と潜行の目的

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は、人間爆弾・桜花隊の分隊長を務め、戦後は海軍の秘密任務に就いた湯野川守正大尉を紹介する。

戦後も極秘任務のため存在を抹消される

8月22日の午後、部下たちを復員させ、水交社（海軍士官の宿泊、集会施設）でひとり暗然としていた湯野川のもとへ、七二一空飛行長足立次郎少佐より、至急基地に戻るよう電話があり、すぐに迎えの車がやってきた。

「司令室に入ると、小松基地指揮官遠山安己大佐、飛行長足立次郎少佐と、もう一人、連絡にこられた第七二三海軍航空隊（七二三空）飛行長中島正中佐がいて、君に新しい任務がある、受諾する決心があれば、第二徳島基地に行って七二三空司令・青木武大佐の指示を受けるようにと言われました。まだ私が役立てることがあるなら幸いと思い、夕刻、零戦で小松基地を離陸、徳島へ向かいました」

七二三空は、艦上偵察機「彩雲(さいうん)」による特攻部隊として編成されたばかりの航空隊だった。司令・青木大佐は戦闘機パイロット出身だが、大尉時代の一年間軍務を離れ、身元を偽り諜報員、つまりスパイとしてソ連のウラジオストクに潜入した経歴を持つ。ここで青木大佐から湯野川に伝えられたのは、「地下に潜行してほしい（姿を消してほしい、の意）」という意外な話だった。

「ご自身の体験談もふくめ、地下に潜るさいの注意事項をいくつかと、これは中央で高松宮様のご承認を得て実行されていることだからと伝えられ、当座の潜伏資金として2万円（大卒初任給ベースで換算すると現在の約6000万円）を渡されました。次の指示については、12月12日12時、山口県の正明市（現・長門市）駅で伝える、というだけで、潜行の目的など、それ以上の具体的な指示はいっさい受けていません」

湯野川は、青木大佐のアドバイスで、原爆の爆心地に近い広島市田中町十四番地を本籍地と定め、「海軍一等整備兵曹吉村実」の名で七二三空の復員証明書の交付を受けて潜行生活に入った。同時に、湯野川大尉は小松基地を飛び立ったまま行方不明、自決したこととされ、その存在が抹消された。

ようやくの帰郷

湯野川は潜伏先を決めるにあたって、自分を知る者の誰もいない山陰地方をあちこち回り、島根県温泉津(ゆのつ)町（現・大田市）役場の土木部技手(ぎて)の仕事につく。

そして、12月12日12時、打ち合わせにしたがって、青木大佐、中島中佐らと正明市駅待合室で落ち合った湯野川は、その夜、任務の解除を伝達された。潜行の目的や、予定されていたはずの任務の内容については最後まで明かされずじまいであった。受け取った2万円には手をつけていなかったので、青木大佐に返却した。

「12月1日の国勢調査と同時に実施された進駐軍の調査は厳しいもので、私のように終戦直後にその地に移り住んだようなのはいっぺんに浮かび上がる。危ないと思い、また任務の解除もあって、昭和21（1946）年1月、第二復員省（旧海軍省）に出頭して、本名の湯野川守正大尉として復員証明書をもらい、帰郷しました」

湯野川が負わされた秘密任務については、同様の指示を与えられ、地下に潜った士官がほかにもいた。これを将来の日本軍再建に向けた人材温存の作戦と見る向きもあるが、そのほんとうの目的は、湯野川にも最後までわからないままだった。直接従事し、渦中にいた者でさえ全容を知らない。国家権力による「秘密任務」とは、本来そのようなものなのかもしれない。

湯野川はその後、職にあぶれた神雷部隊の旧部下たちを集め、下関で、米軍の撒いた機雷を除去する掃海艇部隊の指揮官を務めたあと、戦時中、「箱舟」（構造を簡略化した戦時標準船）の大量建造で財をなした川南豊作が経営する長崎の川南工業で沈船引き揚げの仕事についた。

残った美しい記憶と消えない傷跡

昭和23（1948）年、川南工業を退社、以後は水産業などいくつかの仕事を転々としたのち、曲折を経て航空自衛隊に入隊。

「ほんとうはもう一度パイロットになりたくて、アメリカ人教官の同乗で訓練を受けましたが、『君はメカニカルパイロットだ』（融通が利かないの意味か？）と言われて落とされたんです」

自衛隊では航空実験団初代司令などを歴任し、昭和50（1975）年、空将補で定年退官した。

その後は神雷部隊の戦友会だけでなく、全国の元零戦搭乗員で組織する零戦搭乗員の事務局長を務めるなど、かつての戦友や遺族にも尽くした。

「人生の半分は運命に支配される。どこでも行ったところでベストを尽くすしかありません。そういう意味で、海軍生活は性に合っていたし、のびのびとして楽しかった。もちろん、辛いこともずいぶんありましたが、それは戦争だから仕方がない。遭遇した青春のひとコマひとコマはすべて、いま微笑をもって振り返られると思っています」

――だが、実妹の音楽評論家・湯川れい子氏によると、湯野川はしょちゅう夜中にうなされ、ときには「行くな！まだ死ぬな！」などと大声で叫ぶこともあったという。本人の自覚しないところで、戦争の傷痕は心の奥深く残っていたのだろう。

七二一空の隊員たちは、部隊解散時の約束通り、昭和23年3月21日に40余名もの生存者が靖国神社に集い、熱海に移動して3年ぶりの宴を催した。昭和26年以降は毎年、戦没隊員の慰霊祭を行った。

「人間爆弾」という悲壮なイメージとは裏腹に、桜花搭乗員たちのプライドはきわめて高く、ほかの部隊には類を見ないほどの団結を保ち続けた。湯野川は2019年に亡くなったが、いまも戦没者遺族や関係者の手によって毎年欠かさず慰霊祭が執り行われている。

