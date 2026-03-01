イベントに特化した「駅の人流データ」　ビジネスの判断材料になるその中身とは

JR東日本が2026年1月8日に「駅カルテ イベントレポート」の販売を開始した。イベント開催時の駅の利用状況を把握できるレポートだ。これはどのような背景で生まれたサービスなのか。何に役立つのか。それらを探ってみた。

イベント来場者の属性がわかる統計データ

前編では、Suicaデータを活用した「駅カルテ」の概要と、鉄道網が都市の骨格をなす東京の特徴を解説した。本稿（後編）では、新サービス「駅カルテ イベントレポート」がビジネスをどう変えるのか、具体的な活用シーンを深堀りする。

先月販売が開始された「駅カルテ イベントレポート」は、従来の「駅カルテ」を改良し、イベント評価に特化させたものだ。

最大の特徴は、調査対象の時間帯を「30分単位」という細かいスパンで設定できる点にある。月単位の統計だった従来の「駅カルテ」では不可能だった、特定の日時における詳細な人流把握ができる。

これによって、いつ、どのような属性（来訪地域、性別、年代）の人が動き、滞在したのかを正確に評価できる。もちろん、データは個人を識別できないよう統計処理されており、プライバシーへの配慮がされている。

来訪者数の時間変化を追跡可能

具体的な活用例を見てみよう。たとえば東京ドームでイベントがあった場合、最寄りのJR駅（水道橋駅）のデータを分析すれば、イベント日ごとの来訪者数の推移や、時間ごとの増減を追跡できる。

こうした精緻なデータは、ビジネスの現場の判断材料になる。周辺の飲食店は仕入れや営業時間の計画を立てられる。商業施設はセール時の販売促進計画を客観的データに基づいて検討できる。

JR東日本以外の鉄道事業者にも広がるか？

現在、「駅カルテ イベントレポート」は、日立製作所（以下、日立）の首都圏のマーケティング情報提供サービス「Station Finder for Area Marketing」で提供されている。前編でふれたように、調査対象をJR東日本以外に広げることは、今後の大きなテーマだ。

もし、首都圏全域、さらには全国の駅データが統合されれば、それはたんなるマーケティングツールの域を超え、新しい都市計画や国土計画の基盤となる可能性がある。

現在は、コロナ禍を経て人流が変化し、公共交通機関である鉄道のあり方があらためて問われている。人流を正確に把握できることは、鉄道輸送の効率化と、社会の持続可能性向上につながる。その実現に向けて、駅で収集されたビッグデータがより有効に活用されることを期待したい。

