大相撲の伝統的な案内役”出方”が「粋な客が減った」と落胆…「ジーパンにリュック」「チップを払わない」大相撲の”客層の変化”

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

茶屋の「季節へのこだわり」

茶屋では、相撲観戦に訪れた客に、少しでも季節を感じてもらおうと様々な工夫をしている。国技館で本場所が開催されるのは、1月の初場所、5月の夏場所、9月の秋場所の3場所だが、茶屋通りでは季節を目で楽しんでもらおうと、場所ごとに飾り付けを変えている。1月は花餅、5月は菖蒲、9月は紅葉。

「豆モノ」も季節へのこだわりだ。茶屋では、初場所は干した大豆を炊いた「力豆」。夏場所はゆでたソラマメ。そして、9月の秋場所はとれたての枝豆を売っている。

私が特に好きなのは、ソラマメだ。国産の極上品で、小箱にひとつかみ入って760円（税込み）。場所中、約3万5000個が売れるという。塩を振り、サヤの中の豆を指で押し出す。ぷちっと口の中に飛び込む。冷凍モノでは味わえない、しっかりとしたかみ応え。塩が引き出す豆の風味が、びしっと冷えたビールに合う。

蔵前国技館のころは、木製の舟形の入れ物に盛られていた。しかし、修理できる職人がいなくなり、使い捨ての紙箱になった。売店では扱っていないが、茶屋の帳場で頼めば、売ってくれる。

「出方」の憂い

テレビの大相撲中継で時折、呼出と同じたっつけ袴姿の人たちが映る。土瓶を片手に、桟敷席を行き来している。「出方」という客の案内役だ。国技館に20軒ある「相撲茶屋」（相撲案内所）に詰め、案内した客からもらうチップが収入源だ。

呼出との服装の違いは、着物。呼出の着物には袂があるのだが、出方は「筒袖」という袂のない着物を着ている。

碁盤の目のようにマス席で埋まり、四方が同じような構造になっている国技館では、慣れていないと自分の席を探すのが難しい。そこで、出方が登場する。いま、20の相撲案内所（茶屋）で約130人が働いている。

客からの心付けが場所中の主な収入だが、年6度の本場所だけでは食べていけない。相撲のない偶数月、一昔前の出方たちは際物商売に精を出した。2月はひな人形、4月は5月人形、6月は金魚を売り歩き、8月は盆の提灯、10月からは迎春の熊手づくり--。季節感にあふれた粋なフリーターといったところだが、最近は家電量販店の売り場に詰めたり、建設業を手伝ったりする出方も増えている。

相撲茶屋「郄砂家」の大沢憲二さんは父から受け継いだ親子2代の出方だ。熊手づくりが家業で「1年を通じて季節感があるのが楽しいね」。さらに、長男の優太さんが出方となり、親子孫3代の出方となった。「朝6時には仕事が始まるのが大変です」と優太さん。

客への見えない心配りが、茶屋と出方の気位だ。お茶も、少しでもおいしく飲んでもらおうと、土瓶はマス席に届ける直前まで保温庫で温めている。

でも「粋な客が減った」と口々に言う。ある出方は「ジーパンはいて、リュックを背負ってちゃあねえ。和服で来てくれとは言わないけれど、客自身も大相撲の風景にならなきゃ」。

席に案内された客は心付けを渡すのが江戸の昔からの相撲観戦の「お作法」なのだが、最近は心付けを渡す客も減っているそうだ。

