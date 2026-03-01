OP戦は無失点投球→初登板で6失点「ちょっと点を取られておけば」

元近鉄右腕の太田幸司氏（野球評論家）がキャリアハイの12勝をマークしたのはプロ6年目の1975年だ。この年はオープン戦で絶好調だったが、4月は1勝3敗。それを5月に5勝0敗1セーブで盛り返した。その裏にはもはやおなじみの昭和ならではの“登板過多”も……。「5月頃には15勝は絶対行けると思っていたんだけどねぇ……」。球宴では「赤ヘルブームの火付け人となった」と言い、近鉄の後期優勝でビールかけも初体験。いろいろあったシーズンだった。

プロ6年目の太田氏は波に乗っていた。前年（1974年）に初の2桁10勝を挙げたことで自信も増したのだろう。「確かオープン戦は19イニング無失点だったと思いますよ。周りは“太田幸司、初の開幕投手かぁ”って……。僕も、いつ声がかかるのかと待っていたんですけどね」と笑いながら振り返った。大エースの鈴木啓示投手が故障などもあって出遅れており、太田氏の開幕投手が噂されたわけだが、実際に指名されたのは左腕・神部年男投手だった。

太田氏のシーズン初登板は開幕3戦目、4月6日にダブルヘッダーで行われた阪急戦第2試合（西宮）の先発だった。「やられたんですよね」。加藤秀司内野手、大橋穣内野手、B・ウイリアムス外野手に一発を浴びるなど、2回6失点でKOされた。敗戦投手となり「オープン戦でちょっと点を取られておけばよかったわって言ってねぇ」と苦笑しきりだ。

そこから中1日の開幕4戦目、4月8日の太平洋戦（平和台）には2回途中から2番手で7回2/3、3失点のロングリリーフでシーズン1勝目を挙げ「そりゃあ、そうなりますよ。（4月6日に2回6失点と）そんなに早くやられたら、リリーフで行けと言われますからね」とあっさり。さらに中3日で4月12日のロッテ戦ダブルヘッダー第2試合（日生）に先発して5回0/3、3失点で2敗目を喫したが「すごい時代だけど、僕らより、もっと前の大先輩たちはもっともっとハードなことをやっていたからね」と“普通”を強調した。

そんな4月は1勝3敗。まさにオープン戦絶好調の反動のように苦しんだが、5月は5勝0敗1セーブと巻き返した。それもまた超ハード日程を投げ抜いての結果だった。5月5日の日本ハム戦（藤井寺）で1失点完投の2勝目を挙げると、中2日の5月8日の南海戦（大阪）では7回から2番手で投げて3回無失点でセーブをマークと、完投勝利したのもお構いなし。しかも、それだけでも終わらない。

中1日で5月10日の太平洋戦（平和台）に2番手で2回1失点。さらに中2日で5月13日の日本ハム戦（日生）では2番手で4回1失点を投げた。すると、その翌日の5月14日の同カードには連投で先発して7回4失点で3勝目を挙げ、そこから中2日で5月17日のロッテ戦ダブルヘッダー第2試合に先発して1失点完投で4勝目だ。三沢高時代に夏の甲子園で4連投したことを考えれば、何てことはないのかもしれないが、それにしてもすさまじい投げっぷりとしか言いようがない。

「（当時23歳の）まだまだ若い頃だからね。そりゃあ、ずっとローテーションのベテランの投手には、そんなことはさせないですよ。まぁチームの投手台所事情もしんどかった時期だったしね」。5月に5勝を挙げたのも、そんな登板間隔もあってのことだが、太田氏も首脳陣の期待に応えて、5月を無敗で乗り切ったのだから、もはや甲子園のアイドル右腕ではない。人気と実力を兼ね備えた近鉄右腕としての力投だった。

15勝確信も12勝“止まり”…9月に3試合連続完投で後期優勝に貢献

前半に7勝を挙げて、オールスターゲームにもプロ6年目で5度目のファン投票選出。7月19日の第1戦（甲子園）に先発したが、1回4失点で敗戦投手になった。広島の山本浩二外野手と衣笠祥雄内野手にそれぞれ被弾した。「ものの見事に打たれましたよ。こっちも自信を持って投げたんですけどパカーン、パカーンってね。でも僕の後に投げた（阪急投手の）山田（久志）さんも、その2人にホームラン。山田さんも打たれるんだったら、しゃあないか、とか言ってねぇ」。

太田氏は笑いながら「あれはね、僕と山田さんの“勲章”ですよ」とも言う。この年に広島が赤ヘルブームを巻き起こし、球団初のセ・リーグ優勝を成し遂げたからで「“オールスターで僕と山田さんが赤ヘルに火をつけたので優勝したんだ”ってね。今でも山田さんとは顔を合わせれば、そんな話をしますよ。まぁ、でもホントに赤ヘルの勢いを感じたオールスターでしたね。あれは……」とうなずいた。

シーズンについては「5月の頃は“15勝は絶対行ける”と思ってやったんだけど、後半は何か尻すぼみで、12勝で止まってしまったんですけどね」と悔しそうにも話したが、8月19日の南海戦（大阪）では2安打完封で10勝目を挙げ、9月には3試合連続完投もあり、近鉄球団初の後期優勝に貢献した。ビールかけも初めて体験し「ビールって浴びるだけで酔うんだなって思いましたよ」。最終成績は12勝12敗1セーブ、防御率3.71だった。

1勝3敗で敗れた前期優勝の阪急とのプレーオフには登板なし。「故障とかは別にしていなかったんですけどね」。ちょうど調子を落としていた時期だったようで、これに関しては無念の思いだったが、いろいろあったキャリアハイの12勝を挙げたプロ6年目は、太田氏にとって忘れられないシーズン。1軍に完全定着以降、毎年のように続いた過酷日程も乗り切った上で、近鉄投手陣のなかでの存在感も増していった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）