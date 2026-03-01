「コテコテのリフレ派」２人を審議委員に指名するだけでなく…日銀再占領を企む「リフレ派」重鎮が日銀総裁に据えたい経済学者の実名

総選挙で大勝した高市早苗首相が長期政権化をうかがう中、首相の経済政策のブレーン役である「リフレ派４人衆」も活気づいている。

政府の経済財政諮問会議の民間議員に選ばれた前日銀副総裁の若田部昌澄早大教授と永濱利廣・第一生命経済研究所首席エコノミスト、日本成長戦略会議の有識者委員に起用された元日銀審議委員の片岡剛士・ＰｗＣコンサルティングチーフエコノミストと、会田卓司・クレディ・アグリコル証券チーフエコノミストがその面々だ。

「財政拡張と緩和的な金融環境の維持こそが日本経済の成長力を底上げする」と唱える彼らは、積極財政派閣僚の筆頭格である城内実経済財政相（1989年外務省）と結託してサナエノミクスを操り、日銀を再び牛耳ることを目論んでいる。

「まるで経済総理」

官邸筋によると、25年度補正予算の歳出規模を18兆円超に膨らませた“主犯”も城内氏のようだ。「高市政権が初めて打ち出す経済対策なんだから、インパクトが重要だ」と声高に叫び、物価高対策とあまり関係のない政策経費まであれこれと盛り込ませた結果、「歳出規模が想定外に膨らんだ」（財務省筋）という。

日銀の政策決定会合に政府側出席者として自ら乗り込むこともしばしばで、霞が関では「まるで経済総理と言わんばかりだ」（財務省幹部）と皮肉る声も聞かれるが、城内氏本人は馬耳東風の体だ。

首相と城内氏による「積極財政同盟」とも言うべき新たな政治的後ろ盾を得たリフレ派は今、黒田東彦総裁（1966年旧大蔵省）時代をしのぐ日銀支配を目論んでいる。

その狼煙とも言えるのが、高市政権が２月25日に国会に提示した日銀の次期審議委員２氏の人事だ。３月と６月にそれぞれ任期満了となる野口旭審議委員（元専修大教授）と中川順子審議委員（元野村アセットマネジメント会長）の後任だが、金融政策決定会合メンバーであるこの２つの枠を積極財政と金融緩和を支持するリフレ派学者が占める形となった。

浅田統一郎・中央大名誉教授と佐藤綾野・青山学院大教授の２氏で、いずれもリフレ派の間で日銀審議委員候補と目されてきた人物だ。

ＭＭＴの信奉者

関係筋によると、本田悦朗氏（1978年旧大蔵省）らリフレ派の重鎮メンバーが高市首相や城内経済財政相に推薦し、起用が決まったという。財務省幹部は「うちも日銀も全く蚊帳の外だった。候補者リストの作成さえさせてもらえなかった」と明かす。

浅田氏は、円やドルなど独自通貨を持つ国は債務返済のため自国通貨をいくらでも発行できるため、借金を膨らませても財政破綻しないと説く「現代貨幣理論（ＭＭＴ）」の信奉者として知られる。

過去には日銀を政府の一部門と見做す「統合政府論」を展開し、日銀が買い入れた国債は実質的に政府の借金ではないと主張。大手紙への投稿では、景気や物価浮揚のため、日銀が輪転機を回してお金をせっせと刷り、政府が財政政策で国民にばらまく「ヘリコプターマネーを進めるべき」と提言したこともある。筋金入りの反緊縮財政論者だ。

佐藤氏は、リフレ派４人組と同様に城内経済財政相が顧問を務める自民党の「責任ある積極財政を推進する議員連盟」の講師を務めてきたお仲間だ。拡張的な財政政策と金融緩和で景気を意図的に加熱させて成長を目指す「高圧経済論者」とされる。

金融政策を巡っては広範で持続的な賃上げが確認されるまでは超低金利を維持すべきと主張し、日本企業の生産拠点の国内回帰を促すなどとして「円安は総合的に日本経済にプラス」と唱えてきた。

まもなく審議委員を退任する野口氏はアベノミクスを継承した菅義偉政権時代に指名されたリフレ派の「最後の生き残り」。一方、伝統的な「金融業界枠」で日銀ボード入りした中川氏は植田和男総裁の下、段階的な利上げによる金融政策の正常化路線を支持してきた。

急激な円安再来の恐れ

そんな経緯や、輸入物価高を助長する円安に歯止めをかけることが政治の大きな課題となっていることを踏まえ、市場では「為替相場を刺激しないように、後任の審議委員にリフレ派と金融正常化支持派が一人ずつ起用されるのでは」と見ていた。

それだけに、「コテコテのリフレ派２氏」（大手証券アナリスト）の指名にサプライズが広がった。審議委員人事が公表されると、円相場は日銀の早期利上げ観測の後退を主因に１ドル＝156円台前半まで１円以上円安に振れた。

この程度で収まったのは、日米財務当局が１月下旬に行った金融機関に相場水準を照会するレートチェックをきっかけにした円買い・ドル売り協調介入への警戒感が残っていたためだ。

ただ、市場関係者は今回の人事を「経済の高成長を目指す高市氏が早期の追加利上げに慎重で、妥協するつもりがない姿勢を示すメッセージ」と受け止めており、日米協調介入への警戒感の賞味期限が切れれば、再び急激な円安がぶり返す恐れがある。

「首相とリフレ派による人事介入の始まりに過ぎないのでないか」。円安再進行への懸念とは別に、日銀内にはこんな不安が漂う。

27年７月には早期の追加利上げを主張してきた「タカ派」審議委員２氏が任期切れとなる。28年３月には副総裁２人が、同４月には植田総裁がそれぞれ任期満了を迎える。

総選挙で圧勝し長期政権化が見込まれる高市首相が人事権者となり、今回のような強権を振るえば、金融政策を決める政策委員会（正副総裁３人と民間出身の審議委員６人の計９人で構成）の顔ぶれをリフレ派一色に染め上げることも可能だからだ。

黒田前総裁への恨み

財務省幹部は「本田氏らリフレ派は高市氏と組んで審議委員だけでなく、次期日銀総裁ポストも獲りに来るだろう」と睨む。植田和男現総裁と同じ学者の若田部氏を据えるのがメーンシナリオとされる。

若田部氏は、「リフレ派の教祖」で元日銀副総裁の岩田規久男・学習院大名誉教授が02年に立ち上げた「昭和恐慌研究会」の発足メンバー。岩田氏の後を襲って18〜23年には日銀副総裁も務めており、リフレ派からすれば日銀完全支配を託すのに打ってつけの存在だ。

安倍政権時代に権勢を誇った本田氏や岩田氏だが、総裁を「リアルリフレ派」にできなかったことには後悔の念が絶えないという。異次元緩和の推進では手を組んだ黒田総裁が、リフレ派の意向に反して、財政健全化や消費税増税の必要性を訴え続けたからだ。「財政規律にこだわる元財務官僚気質が抜けきれず、自らデフレ脱却を遠のかせ、異次元緩和を失敗させた」（本田氏周辺筋）との恨みが消えないようだ。

リフレ派は、「安倍時代の再来」とも言える高市政権下で若田部日銀を実現しなければ、死んでも死にきれない思いなのだろう。

ポスト植田を巡っては従来、日銀生え抜きのエースで副総裁の内田眞一氏（1986年入行）が最有力視されてきた。史上最年少の49歳で金融政策を企画立案する企画局長に抜擢され、その後も理事として金融政策の企画・立案を担うなど経歴はピカイチだ。

副総裁が白血病に……

黒田総裁時代には、企画担当理事として異次元緩和策の複雑な制度設計を担いながら、総裁が植田氏に代わると、副総裁としてゼロ金利解除や追加利上げなど異次元緩和の手仕舞いを支えてきたスーパーエリートだ。

金融政策の正常化路線は植田総裁の任期中には完結できないため、「内田氏が次期総裁として引き継ぐのが王道」（日銀有力ＯＢ）と見られてきた。

ところが昨秋、内田氏が白血病にかかっていることが判明。11月から入院を余儀なくされたことで、この王道シナリオに大きな異変が生じた。当初は「短期間で職場復帰できる」（企画局幹部）と見込まれたが、治療が長引き、今年１月の金融政策決定会合には入院先の個室からのリモート参加することを余儀なくされた。

総裁職は金融政策運営のほか、主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議など国際会議に「日本の金融当局の顔役」として出席しなければならない激務。仮に治療が奏功しても病み上がりの内田氏が次期総裁にすんなりと就けるかどうか、予断を許さない。

内田氏の健康問題で本命候補不在となれば、次期総裁ポストを狙うリフレ派にとって勿怪の幸いだろう。

もう一人の副総裁である氷見野良三氏（83年旧大蔵省、元金融庁長官）は学究肌で「次期総裁になる意欲は乏しい」（財務省筋）とされる。かつて日銀審議委員を務めるなど金融政策の実務にも精通した植田氏のような正統派学者を探すのは「至難の業」だ。

「副総裁も務めた若田部氏こそ次期日銀トップにふさわしい」。次期総裁人事を決めるタイミングが近づけば、本田氏らは高市首相にしきりに耳打ちすることだろう。足元では追加利上げのタイミングを巡って首相との調整に苦労する植田日銀だが、その先にはリフレ派との組織の存亡をかけた厳しい戦いが待っている。

