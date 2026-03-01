「敵ながら隙がない…」「蕨の赤い市長」自民候補を全て返り討ちにした、全国唯一の「共産党市長」の「意外な素顔」

埼玉県蕨市。面積が「日本一小さい市」として知られる自治体には、全国でも異彩を放つ政治家がいる。日本共産党員でありながら、市長として5期20年の長期政権を築き上げている頼高英雄氏（62歳）だ。党勢の衰退が指摘される共産党にあって、頼高氏は自民・公明が総力を挙げて送り込む刺客をことごとく返り討ちにしてきた。歴史的に「保守の地盤」で、「赤い市長」はなぜ無敵を誇るのか。全国唯一の共産党籍を持つ市長の強さの秘密に迫る――。

弱者にやさしい街

2月18日（水）午前7時、頼高氏の姿は蕨駅西口にあった。

「7000円の暮らし応援クーポンをすべての市民に配布することにしました。紙のクーポン方式でご高齢の皆さんを含め、誰にとっても使いやすいもの。また市内の店舗だけで使用できるものであり、市内の店の売り上げにもつながります。物価高騰から市民の皆様の生活を守る。引き続き市長として、市民の皆さまのために尽力していきたい」

通勤通学の市民にアピールするのは、徹底して「地元住民の利益」だ。頼高氏を支持する理由について、70代の市民はこう話す。

「蕨には高齢者祝い金があり、満75歳になると現金で2万円配布されます。年齢が上がれば額が増えます。『バラマキだ』なんて声もありますが、そりゃうれしいですよ。市長が交代し、この手厚い施策がなくなってしまうのが一番怖い。私は共産党支持者ではなく、むしろ自民党支持者ですが、現状維持のために市長を支持しています」

別の市民も言う。

「弱者にやさしい街だと思います。生活保護受給者も多く、蕨で生活保護を受けている人が近隣の川口や戸田の住民に『蕨は生活保護を受けやすい。蕨に来たらどうだ』と声がけしているという話も聞きます」

「粗を探してきたが、何も出てこない」

こうした手厚い支援があるにもかかわらず、頼高体制になって以来、市の赤字は大幅に減った。一方で、老朽化した市役所を建て替え、新たに市民病院も移転建て替えをするという。頼高氏の手腕について、保守系の市議関係者A氏はこう評価する。

「黒塗りの市長公用車を売却するなど『財布の紐が固く、無駄遣いをしない』というイメージを守りながらも、機を見て主張を変える柔軟さを持つ。現在、蕨駅西口では再開発が進み、タワマンの建設が進むが、これは前市長の時代に立ち上がった計画です。頼高さんは初当選時、再開発反対を公約として戦ったが、推進派の先手を打つ形で開発を認めた。商工会議所などとの関係も良好です。

共産党のイデオロギーにこだわらず、自民党や公明党の市議が良い政策を出すと、すぐさま予算をつけて、自分の手柄としてアピールするしたたかさもあります」

別の市議係者B氏は「切り崩しが難しい」と舌を巻く。

「女性問題や学歴詐称など粗を探してきたが、何も出てこない。失策がなく、市議会でも失言やボロをまったく出しません。私生活も質素そのもの。自宅も普通の家ですし、看護師をしている奥さんも表に出てこない。敵ながら、政治家としての隙がまったくないんです」

「外国人問題」は先送り

相手陣営も認める政治手腕だが、市役所内部の評価は少しばかり異なる。

「数字に異常に強く、どの職員よりも市政を把握している。しかも、ミスは決して許さない。表面上はニコニコしていますが、市民に見えないところでは厳しい一面を見せます。職員にはかなり厳しいですよ。

また、市長が共産党員である以上、国や県との繋がり、コネクションは弱く、県から予算が落ちにくい面もある」（市役所関係者）

高齢者や子育て世代への支援を充実させて支持を得る一方で、現役世代からは「議論すべきテーマを先送りにしている」との指摘も出ている。

「蕨は埼玉県内で人口増加率が1位。これは外国籍の住民が増えているのが要因です。蕨市の外国人比率は14％。前年は13％であり、増加は顕著。当然、様々なトラブルが表面化している。市長は『多文化共生』を掲げていますが、具体的な対策には踏み込まない。『うちは小さい行政。県が先でしょう』というスタンスを崩さない。市民受けの良い福祉政策を優先するなど任期4年を積み重ねることに集中するあまり、街の未来を先送りしているのではないか」（40代男性市民）

直撃取材に対し、市長が語った「今後」

頼高氏は現在62歳。市民からは「国政にチャレンジしてほしい」との声も挙がる。

「前市長が長期政権だったこともあり、初当選時には『私は3期まで』と話していましたが、辞める気は一切ないようです。市長であれば、予算から人事まですべてを握り、差配できる。一方、県や国に行けば、小さな党の一議員ですからね。『代々木の本部』としても、『全国唯一の共産党市長』というブランドを重視しているのでしょう」（B氏）

保守系市議関係者の鼻息は荒い。

「2027年の次期市長選を控え、自民を中心とした保守陣営は、現市長の牙城をいかに崩すか、背水の陣で挑もうとしている。水面下では戦いは始まっています」（A氏）

午前8時30分、約1時間半におよぶ辻立ちを終えた頼高氏を直撃すると、柔和な笑みを浮かべてこう答えた。

「党籍云々ではなく、市政の中身を見てほしい。私は蕨生まれ蕨育ち。蕨が良くなることだけを考えています。市長の役割は大きい。まだまだやれる仕事があるので頑張っていきたい。蕨にすべてを尽くしたい」

こう言うと、軽自動車の後部座席に乗り込み、市役所に向かった。

市長選は来年6月に実施される予定だ。

