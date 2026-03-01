「生理のつらさ」語った26歳アンバー・グレンや坂本花織から精神科医が分析する女子フィギュアの「大きな変化」

ミラノ・コルティナ五輪が終わった今もSNSには、五輪で活躍した選手に関するコメントが溢れている。かつても活躍した日本選手に対する賛美がSNS上に続くことはあった。しかし、今回の盛り上がりはちょっと違う。演技だけでなく、選手たちのこれまでの生き様や発言などを過去の動画などを使って、紹介するものが多く発信されている。

さまざまな選手たちが取り上げられる中で、特に目立つのが、前編で生き様含めて紹介したフィギュアスケート、女子シングル金メダリストのアリサ・リュウ選手、世界選手権などの勝者だが今大会では5位となったアンバー・グレン選手、そして、日本のフィギュアチームのムードメーカーでもある坂本花織選手だ。

「個性はそれぞれ異なる部分はありますが、3人に共通しているのは、他者が作った軸ではなく『自分』をしっかりと持っている点です。演技も精神的にも成熟しています。また、リンク外の姿や発言も自分の声で伝える力も持っています。特に、声を持つ姿に女性たちの共感が集まるのでしょう」

自らも高校時代までフィギュアスケートに興じ、今も無類のフィギュアスケートファンで、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』などの著書があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんはこう語る。

後編では、アメリカ代表のアンバー・グレン選手と銀メダルに輝いた坂本花織選手の魅力について、内田さんが引き続き寄稿する。

「声を持つこと」を大切にする選手が増えた

フィギュアスケートは主観的な点数も勝敗を大きく左右する部分があります。特に、女子フィギュアの歴史は、ある意味「女性に何が求められてきたか」を映す鏡でもあります。

細いこと。

儚いこと。

可憐であること。

従順であること。

あまり強く見えすぎないこと。

声を上げすぎないこと。

女子も4回転を目指すために、跳躍力はつけながらも、筋肉が大きくなって重くなってはいけない、と体力がギリギリ維持できるところまで食事制限をして減量をする指導が、勝つために行われていたのです。

しかし今、表彰台の上に立つ多くのフィギュア選手たちは、アリサ・リュウ選手をはじめ、タフな筋肉を纏い、スピードを身につけ、自分自身の声を持つ、明確な自己を確立した女性たちでした。銅メダルを取り、最年少メダリストとなった中井亜美選手は現在17歳でキュートな表情を持つ選手ですが、堂々とした演技だけでなく、しっかりとした言葉を持つ選手だと感じました。

どの選手も、無理なダイエットや競うことだけに人生を捧げた“削られた少女”ではなく、金メダルは“自分を知っている女性”に授与されました。それは、競技の進化であると同時に、社会の変化を現しているともいえます。

ミラノ・コルティナ五輪で、その象徴だったのが、女子シングルで5位になったアメリカ代表のアンバー・グレン選手（26歳）でした。アンバーは、26歳でオリンピック初出場を果たすという快挙を成し遂げ、自身のクィア・アイデンティティについてもカミングアウトしていて、社会や政治についても率直に語ります。

「アスリートは政治的な発言をせずにスポーツだけをしていろ」と批判を受けましたが、それでも、彼女は沈黙しませんでした。LGBTQ+の権利、女性の権利、移民の権利について、「政治は私たちすべての生活にかかわるのだから、意見を持たないわけはない」と語り、「今アメリカ国内で権利が剥奪されている人たちのために、SNSやメディアでの露出など、自身のプラットフォームを使うのが自分にできることである」と発言しました。

他の選手を率直に称える姿

今回の五輪でアンバーは、3本のトリプルアクセルを成功させ、自己ベストを更新しました。

女子シングルのアンバーのショートプログラムは決して悪い出来ではなかったのに、3回転を予定していたループが2回転になってしまったことで（ショートプログラムで2回転ジャンプは得点が与えられない）、メダル圏外になってしまいました。演技後、正直に大粒の涙を見せましたが、2日後のフリーで自身史上ベストを更新。フリーだけは3位の成績で、ショート13位から総合5位まで挽回したのです。演技後の筋肉質な腕と背中に思いきり力を入れた大きなガッツポーズは力強い美しさがありました。

また、自分の演技が終わった後は、リンク横で、他選手の演技に観客が拍手するように会場を沸かせ、惜しくも表彰台を逃した千葉百音選手の肩を抱き、銀メダルの坂本花織選手が泣き崩れる姿を間近で撮ろうとするカメラマンに「これがあなたの仕事だとわかってるけど、彼女にスペースを与えて！」と撮影を中止させました。

他の選手の成功を心から祝福し、落胆していたら心からサポートする。そして、自分自身の落胆を正直に受け止め、それを世界に見せることも恥じない。もちろん大きな喜びも隠さない。彼女の姿はどこまでも率直で、「自分であること」を自分自身で祝福することができる、健康的な自信が滲み出ています。

競技中の生理のつらさを発信

もうひとつ印象的だったのは、今回のオリンピックで、アンバーは自ら「生理中である」と語ったことです。

生理中の何とも言えないつらさは多くの女性たちが実感していますが、実は現役スポーツ選手からはほとんど語られてこなかった話題です。

さまざまな競技の女子選手たちが現役を退いた後、「競技シーズン中は月経が止まっていた」「ストレスや食事制限で生理が来なかった」と語っています。日本でも、陸上選手や元なでしこジャパンの澤穂希さんが後に、生理のつらさをカミングアウトしています。

ですが、問題視されながらも、それは長い間“仕方のないこと”とされてきました。あるいは、月経が止まることが「競技向きの身体」の証のように語られることもありました。月経は女性の身体の自然なリズムです。しかし、トップレベルの舞台では、“存在しないもののように扱ったほうが都合がいい”という感覚がありました。

アンバーは、その沈黙を破りました。ショートプログラム終了後、コメントを求められ、生理のつらさについて率直に語ったのです。

薄く、身体のラインがはっきりと出る衣装を身に纏い、世界中の視線が集まる舞台で、高難度ジャンプと激しいステップをこなしながら、「私は今、生理中でも滑っている」「すごく大変でつらい」と苦しさについても飾ることなく気持ちを伝えました。

小さな発言のように見えて、これは大きな転換です。身体を隠すことでも、否定することでもなく、 「これが私の身体だ」と受け入れる姿勢だったと感じました。

ときに日本では「女性は生理があるから……」と仕事の上で選考外になったり、責任を果たせないはずだという前提で議論されることがあります。この前提に大きな疑問を感じます。実際に多くの女性は生理中に競技、仕事、家事育児の責任を果たしているのです。勘違いしてほしくないのは、「女性は生理があっても何でもできるべきである」あるいは「我慢するべきである」と言っているのではないことです。

生理は、他の身体症状と同じように、生理痛が重い、出血が多い人もいれば、普段と何も変わらないという人もいます。生理中の状況は人それぞれです。でも、大変なときにはケアを必要としますし、それを我慢することはありません。生理は自然であり、ときには苦痛です。生理の経験も向き合い方は人それぞれですが、隠すものでも、否定するものでもありません。

さらにアンバーは、メンタルヘルスについてもオープンに語ってきました。 不安や自己否定感を抱えながらも競技を続けてきた経験を共有し、「強さとは弱さを隠すことではない」と伝えています。彼女の姿は、「女性アスリートはこうあるべき」という無言の規範をひとつずつほどいていきます。

声を持つこと。

身体について語ること。

アイデンティティを隠さないこと。

それらは競技の邪魔ではない。むしろ、新しい時代の強さの一部だと教えてくれたのです。

坂本花織選手のポジティブな力

女子フィギュアのポジティブな時代を築いた選手として、もうひとり欠かせないのが、坂本花織選手です。彼女が初出場した2018年の平昌五輪から、2022年の北京五輪、2026年のミラノ・コルティナ五輪の3つの五輪周期、そして世界選手権3連覇の実績を通して、彼女はフィギュアスケートという競技の空気そのものを変えてきました。

まず、坂本選手の滑りは、まず何よりも速い。 リンクを切り裂くようなスピードで駆け抜け、助走からジャンプまでの流れに一切の迷いがない。私は何度も間近で坂本選手の競技を見ていますがいつも圧倒されます。

踏み切りは力強く、ジャンプは高く、滞空時間は長い。空中での安定感、着氷後も勢いを失わない推進力。その源にあるのは、鍛え上げられた脚力と体幹です。

かつて女子フィギュアでは、「か弱さ」や「繊細さ」が称賛されることが多くありました。その価値観の中で、坂本選手に葛藤がなかったはずはありません。それでも彼女は、自分の身体や力を削るのではなく、むしろ磨き続けました。か弱さではなく、強さ。儚さではなく、推進力。この彼女の判断は間違っていなかった……それが2つのメダルにも繋がったのだと思います。

そして、もうひとつ、坂本選手で忘れてはいけないのがトレードマークは笑顔です。キス・アンド・クライで見せる屈託のない表情。演技後の安堵と喜び。他の選手の成功を心から祝福する姿。ひょうきんで、明るく、おちゃめで、それでいて芯が強い。

その姿勢はリンクの外でも変わりません。表彰台では順位を越えて抱き合い、インタビューでは常に他の選手への敬意を忘れない。彼女は、競争を「敵対」から「共有」へと静かに変えていきました。

厳しいトップ争いの中に立ち続けながらも、“戦う顔”だけを選ばなかった。強さと優しさは両立できることを、坂本選手は態度で示してきたのです。

そしてもうひとつ、お伝えしたい坂本選手の功績があります。坂本選手が、長い間世界の頂点に立ち続けたことで、フィギュアスケート界に長く定着していた「思春期前の軽さ」ではなく、「成熟した身体と経験」が武器になることが証明されました。

大人の筋肉。

積み重ねた経験。

自分を理解した上での滑り。

年齢を重ねながらもスピードを失わず、ジャンプの高さを保ち、表現はさらに深まっていく。それらが評価され、3年連続の世界選手権優勝、今回の2つの銀メダルへと繋がりました。

彼女が築いたのは、単なる成績ではありません。成熟した女性が、強さと笑顔のまま頂点に立てるという文化。ポジティブで、支え合う空気。

坂本選手は、技術だけでなく、価値観を更新した選手といえるのです。

速くて、強くて、大きく笑う。

その姿は、「女性らしさ」という旧来の枠を越えた、新しい時代のリーダーの象徴なのだと思います。今後彼女は、指導者を目指していると聞きます。競技を去ることはとても寂しいですが、そんな価値観を更新した坂本花織という人間からどんな選手が生まれるのか、今から楽しみで仕方ありません。

勝利の定義が変わった

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートでは、新しい空気をさまざまな場面で感じました。従来の凝り固まった価値観を破り、「時代が動いている」と感じられたことは大きな喜びでもありました。

アリサ・リュウ選手は、「金メダルを取った気持ちは？」とインタビューで聞かれたとき、「金メダルに注目が集まって、それよりずっと大切な私の人生の道のりが語られないのはイヤだ」と語りました。金メダルは「アウトカム（結果）」であって、それが自分が誰であるか、自分がどのような道を辿ってきたかの価値を変えるものではない、と。

私は、今回の五輪で「何が勝利なのか」が明確に変わったと感じました。

若さより成熟。

痩せることより健康。

沈黙より声。

従順さより主体性。

そして何より、結果よりも在り方。

アリサ選手の金メダルは、「削られた身体」あるいは「 誰かの理想像になれたことへの報酬」として与えられたものではありません。

それは、選び直した身体。

選び直した人生。

選び直した自己。

に与えられました。

そして、リンクの上で起きたことは、 私たちの日常にもそのまま繋がっています。

「こうあるべき」という枠に入らなくてもいい。

誰かの期待に合わせ続けなくてもいい。

一度離れてもいい。

選び直してもいい。

選手たちが教えてくれたのは、「完璧であること」ではなく、「自分であること」の価値でした。リンクの上の革命は、きっと私たち一人ひとりの中にも起きていいのだと思います。

「私は私であり続けていい」

今日はそんな言葉を自分にかけてあげたいと思います。

