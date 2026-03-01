「大谷翔平のインスタ担当」記者まで出現？渡辺謙＆二宮和也の起用は吉と出るか…関係者が明かす「WBC報道の舞台裏」

24日午後、ミラノ・コルティナ五輪の選手団が帰国してメダリストたちが会見を行い、テレビ各局は生中継で放送し、ウェブメディアも一斉に報じた。

その最中、“緊急速報”のように報じられたのがロサンゼルスドジャース・大谷翔平の帰国。3月5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するための帰国だが、話題の中心が冬季五輪とメダリストからWBCと大谷翔平に変わることを示唆するようだった。

侍ジャパンは27日、28日にバンテリンドームナゴヤで中日、3月2日に京セラドーム大阪でオリックス、3日に同所で阪神と壮行試合を行ったあと、6日に東京ドームで1次ラウンド初戦のチャイニーズタイペイ戦を迎える。

大谷の帰国から本大会終了までに日本ではどんなことが起きそうなのか。放送、配信、スポーツメディアの各関係者から聞いた情報も含め、さまざまな角度から掘り下げていく。

前編記事『「Netflix独占配信」に対抗特番は打たず？WBC開幕でいま民放各局が「最も恐れていること」』より続く。

地上波では見られない映像演出も

もう1つ試合中継で注目必至なのはNetflixならではの映像演出。“スタジアム以上の臨場感”を目指した下記の新たな試みが用意されている。

ピッチャーやバッターの背後などさまざまな角度・視点から巻き戻して見直せる立体的なリプレイ映像「ボリュメトリックビデオ」。ホームベース周辺のカメラを通してボールの軌道やスイングを足元の目線から伝える「ダート・カメラ」。スタンド全体のうねりや球場のスケール感を上空からとらえる「インドアドローン」。球速・打球速度・打球角度・飛距離 を表示する「スタットキャスト」。いずれも試合開始直後から「地上波の放送より凄い」などと称賛される可能性が高い。

その他、試合中継で賛否を呼びそうなのは、Netflix2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー・渡辺謙とスペシャルサポーター・二宮和也のコメント。そもそも「スポーツ中継に芸能人は不要」と長年言われてきただけに、今回もあまり好意的に受け入れられていない。

2人はネガティブなムードをどのように変えていくのか。シンプルかつバランスの取れたコメントと振る舞いが求められるほか、事実上の前任者である中居正広との比較は避けられないだろう。試合以外では数少ないネガティブな要素と見られている。

そのNetflixは2月19日から3月18日まで「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を開催中。期間中に登録すると最初の1か月間は、最も安い広告つきスタンダードプランが44％オフの498円（通常890円）、スタンダードプランが50％オフの795円（通常1590円）、プレミアムプランが50％オフの1145円（通常2290円）で視聴できる。

大谷フィーバーに加えてこの「ワンコイン」キャンペーンによる駆け込み需要がどこまで伸びるのか。「今後のコンテンツビジネスに影響を与える」という点で、業界内では数字的な関心も高い。

移動するたびにフィーバー必至

大谷が帰国した以上、試合以外でのフィーバーは間違いないところ。名古屋→大阪→東京の新幹線、ドーム球場に向かうバスなど、移動のたびにメディアは追いかけてその姿を映し、SNSの動きも活発化するだろう。メディアの報道に関してはその内容に「やりすぎ」などと批判が集まる可能性もありそうだ。

スポーツ新聞や週刊誌は「ホテル、飲食店、所持品あたりの映像やエピソードを狙っている」という。ちなみに発売されたばかりの大谷と愛犬の絵本『デコピンのとくべつないちにち』にも注目が集まるのではないか。

さらに「選手や関係者のSNSを徹底マークする担当記者がいる」という話も聞いた。

もちろんその中心は大谷のインスタグラムであり、前大会では帰国から試合前後、食事会などの様子がアップされ、今大会でも同等以上の投稿が期待されている。そのSNSはフォロワー数の増加が見込まれているが、大谷は現在の1040万人からどれくらい増えるのか。

また、ユニフォームをはじめとするグッズも話題性の高いトピックスの1つ。すでに侍ジャパンのグッズ販売店には来店客が増えはじめているようだが、大谷の商品は圧倒的な数量が用意されていた。実際、大谷＋他選手のグッズを組み合わせて買う人が多いという。

これは壮行試合の売場も同様であり、バンテリンドームナゴヤは駐車場に巨大売場を特設している。それでも完売してフリマサイトでの転売が問題視される事態になるのか。ある週刊誌記者は「『○万着が完売』という販売数を扱う記事をアップしたい」と言っていた。

大谷だけは批判リスクが低い理由

順調に1次リーグを突破して、アメリカでの準々決勝に勝ち進んだら決戦ムードは数段階アップ。準々決勝は日曜の午前（10時開始）と問題ないが、準決勝と決勝は月・火・水曜の午前（9時開始）に行われるだけに、仕事を休む人やサボる人などの存在もフィーチャーされるのではないか。少なくともネット上にはプレー速報や反応のコメントが飛び交い、話題を席巻するのは間違いない。

勝ち進むとともに「決勝で再びアメリカと対戦し、最後には投手・大谷がまさかの登板。前回のマイク・トラウトと同じようにアーロン・ジャッジを三振に取って連覇を決める」……などの劇的な展開を夢見る声が高まっていくのかもしれない。

さらに大会終了後は3月27日に開幕するNPBへの影響が取りざたされるだろう。心身の疲労や故障による休養が考えられるほか、活躍した選手への声援は大きくなり、逆に大きなミスをした選手は厳しい声が浴びせられ続ける可能性が高い。

ただ、大谷だけは例外であり、もしスランプに陥ったとしても「参加してくれただけで十分」「ケガがなくてよかった」などと擁護が上回るのではないか。これまで大谷は、国際試合とは言えど、数試合の不振では揺るがないものを見せ続けてきただけに当然かもしれない。

大谷はそんな自分の大きすぎる影響力を分かっているからこそ帰国日をぼかしながら24日に到着した。だからこそ「理性的な大谷が侍ジャパンを優勝に導き、感情を爆発させるシーンを再び見たい」という人は多いのだろう。

ともあれ選手はもちろんチーム関係者や運営サイド、ファンやメディアにとってもテンションの高い日々になることは間違いない。

・・・・・・

