ホワイトデーで「センスがある」と思わせるお返し８つ
ホワイトデー、お返しをするからには相手に喜んで欲しいもの。女性がお返しで期待するもの、もらって嬉しいものは何でしょうか。日用品としてはちょっと高いから、自分からはわざわざ買わないというものをチョイスしてプレゼントすると、喜んでくれる上に、女心をわかってる人として好感度があがります。具体的にこんなものがセンスあると思われるようですので、ご紹介しましょう。
【１】疲れたときに使いたいマッサージやエステ店のチケット
ハードワークをしている女性に贈って、間違いなく喜ばれるであろうプレゼントはこれ。また、女性は常にキレイになりたいと思っていますので、エステのチケットも、確実に喜ばれます。気をつけなければいけないのは、ちゃんと女性も入りやすいようなお店のチケットを選ぶことだけです。
【２】あると便利だけど自分では買わない携帯電話の充電器
繰り返し充電して使える、マッチ箱サイズのコンパクトな充電器。差し迫って必要じゃないから持っていない人も多いですよね。でも緊急時にはかなり役立つグッズ。わ！ こんな便利グッズあったんだ、とも思わせられます。カラフルなもの、ラインストーンでデコってあるものだと、女性が持ってても違和感なくて◎。
【３】味に違いあり、な高級調味料
普通の人なら、１０００円もする塩や醤油は買わないものですが、ここぞとばかりそういった高級な調味料をプレゼントするのもセンスがあると思われます。特にお弁当を持参してくるような料理好きな女性だったら気に入ってくれるでしょう。滅多に使わないような難易度の高いスパイス．．．例えばサフラン、カルダモンなどよりも、普段使いの調味料をセレクトするのがコツです。
【４】洒落たものなら何枚でも欲しいハンカチ
下着と同様、毎日取り替えるハンカチ。身だしなみには欠かせないこのグッズも意外ともらって嬉しいもの。ウケ狙いの奇抜な柄は嫌がられる可能性大ですが、女性らしさを演出してくれそうな可憐なものを選べば喜ばれます。
【５】自分では買い忘れがちな靴クリーナー
今度こそ買っておかなくちゃ！ と思っているのに、いつも買い忘れてしまうようなグッズもプレゼントにはお勧め。その中でも靴クリーナーは買い忘れ度も高い上に、あると便利なグッズの一つです。最近はちょっとオシャレな靴クリーナーセットもあるのでいかがでしょうか。そういったちゃんとしたものなら「君の靴、汚いからこれでキレイにしなよ」的な嫌味にとられることもないでしょう。
【６】ちょっと贅沢なハンドクリーム
オフィスは乾燥しがちだし、寒い冬場はちょっと手を洗っただけでも、すぐにクリームをつけたくなるほど。リップクリームに次ぐ必需品です。薬局に売っている普段使いのクリームよりもちょっと高めのもの、いい香りのするものなどを選ぶとグッド。使う度に女性の気分があがるようなものは感謝されるはず。
【７】夢を見せてくれる宝くじ
大体は当たらないもの?と片付けてしまえばそれまでですが、もらってみると自然とドキドキワクワクするもの。宝くじを買ったことのある若い女性は少ないそうですし、初体験させてあげるのも手です。また、相手がギャンブル上級者だったら、馬券をプレゼントするなんてのもアリかもしれません。会話のきっかけにもなりそうです。その場合は、あげる側の競馬の知識も必要になってくると思いますが．．．。
【８】バスタイムが楽しくなるバスグッズ
優雅なバスタイムでストレス解消するには、もはや女性にとって当たり前のこと。ちょっとゴージャスな特別感のある入浴剤は、特に喜ばれます。消耗品ですから、相手の女性の好みをあまり問いませんし。日頃の疲れをこれで癒して下さい、と労をねぎらう意味でも有効です。
【９】行列ができる有名店のスイーツ
言わずもがな、自分では並んで買ったりはしないけれど、そのお味には興味がある、という女性は多いもの。「どこどこのスイーツ食べたことあるよ」と他の人にも自慢できるため、もらって嬉しい。そんな話題性もあって、味も折り紙付き。さらに並んでくれたという労力に有難さも倍増するでしょう。
などなどいかがでしょうか。実は、値段が高すぎないものを選ぶのも重要なんです。相手に気を遣わせないためにも、「ちょっとしたもの」感が、センスがあると思わせるポイントにもなるのではないでしょうか。みなさんはどんなプレゼントを考えていますか？（小峰ミコ）
